Tunisie: Ouverture des inscriptions au Hajj 1447-2026 à partir du 11 août

8 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé, vendredi, que les inscriptions pour accomplir les rites du pèlerinage à la Mecque (Hajj) de l'année 1447-2026 débuteront le lundi 11 août 2025 et se poursuivront jusqu'au lundi 8 septembre 2025 inclus.

Dans un communiqué adressé aux citoyens n'ayant jamais accompli le Hajj et souhaitant s'inscrire pour l'année prochaine -- qu'ils soient candidats pour la première fois ou qu'ils se soient déjà inscrits auparavant -- le ministère a précisé que l'inscription s'effectue exclusivement via le site officiel du ministère des Affaires religieuses : www.affaires-religieuses.tn, en accédant au lien « Inscription Hajj 1447-2026 » disponible sur la page d'accueil.

Le ministère a également invité les personnes s'inscrivant pour la première fois, ainsi que celles dont les dossiers n'ont pas été validés précédemment, à se rendre impérativement auprès de la délégation territoriale compétente afin de déposer une copie de leur carte d'identité nationale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.