Tunisie: Ouverture des inscriptions au Hajj 1447-2026 à partir du 11 août

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé, vendredi, que les inscriptions pour accomplir les rites du pèlerinage à la Mecque (Hajj) de l'année 1447-2026 débuteront le lundi 11 août 2025 et se poursuivront jusqu'au lundi 8 septembre 2025 inclus.

Dans un communiqué adressé aux citoyens n'ayant jamais accompli le Hajj et souhaitant s'inscrire pour l'année prochaine -- qu'ils soient candidats pour la première fois ou qu'ils se soient déjà inscrits auparavant -- le ministère a précisé que l'inscription s'effectue exclusivement via le site officiel du ministère des Affaires religieuses : www.affaires-religieuses.tn, en accédant au lien « Inscription Hajj 1447-2026 » disponible sur la page d'accueil.

Le ministère a également invité les personnes s'inscrivant pour la première fois, ainsi que celles dont les dossiers n'ont pas été validés précédemment, à se rendre impérativement auprès de la délégation territoriale compétente afin de déposer une copie de leur carte d'identité nationale.