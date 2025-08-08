Tunisie: 9 ans de prison pour un gang ciblant les passagers du métro

8 Août 2025
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné récemment à neuf ans de prison trois individus membres d'un gang criminel accusé d'avoir ciblé les passagers des lignes de métro 3 et 5, notamment à la station Romana.

Selon les éléments du dossier judiciaire, les trois malfaiteurs se positionnaient régulièrement à la station pour suivre et dépouiller les usagers, en particulier les étudiants du campus universitaire d'El Manar, sous la menace d'armes blanches.

Une source judiciaire a confirmé à Diwan FM que plusieurs plaintes ont été déposées par des victimes, évoquant des vols de téléphones portables et d'argent liquide.

Les enquêtes ont permis d'identifier les auteurs, qui opéraient de manière organisée, en ciblant des profils spécifiques et en profitant de la foule dans les transports publics.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.