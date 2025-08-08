Tunisie: 9 ans de prison pour un gang ciblant les passagers du métro

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné récemment à neuf ans de prison trois individus membres d'un gang criminel accusé d'avoir ciblé les passagers des lignes de métro 3 et 5, notamment à la station Romana.

Selon les éléments du dossier judiciaire, les trois malfaiteurs se positionnaient régulièrement à la station pour suivre et dépouiller les usagers, en particulier les étudiants du campus universitaire d'El Manar, sous la menace d'armes blanches.

Une source judiciaire a confirmé à Diwan FM que plusieurs plaintes ont été déposées par des victimes, évoquant des vols de téléphones portables et d'argent liquide.

Les enquêtes ont permis d'identifier les auteurs, qui opéraient de manière organisée, en ciblant des profils spécifiques et en profitant de la foule dans les transports publics.