Ile Maurice: Paul Bérenger relativise la discorde

Le Deputy Prime Minister s'est exprimé hier sur la discorde qui secoue le ministère de l'Égalité des genres lors d'une conférence de presse. Si Paul Bérenger reconnaît le malaise entre la ministre, Arianne Navarre-Marie, et sa junior minister, Anishta Babooram, il appelle à ne pas en faire toute une affaire, affirmant que le Premier ministre prendra les décisions qui s'imposent.

«Il y a des choses bien plus graves en ce moment», a-t-il déclaré d'emblée, en réponse à une question sur ce qui semble être un véritable clash entre les deux femmes. «Je sais où se trouve le problème et le Premier ministre fera ce qu'il faut prochainement.»

La tension est montée d'un cran après une publication d'Anishta Babooram sur Facebook, dans laquelle elle dénonçait un manque de respect et sa mise à l'écart au sein même du ministère. Son absence remarquée lors du lancement officiel du Plan d'action 2025- 2029, vendredi dernier, a mis le feu aux poudres. Une cérémonie d'envergure nationale à laquelle la junior minister n'avait même pas été conviée. Anishta Babooram a par ailleurs affirmé être systématiquement exclue des activités officielles et des processus décisionnels, en dépit de son statut de membre du gouvernement. Ce coup de gueule sur les réseaux sociaux a ravivé des tensions latentes depuis plusieurs mois.

De son côté, la ministre Arianne Navarre-Marie n'a pas cherché à nier l'éloignement : «Je ne l'ai pas rencontrée depuis janvier. Mais je lui ai confié quatre dossiers importants», a-t-elle déclaré, tout en précisant que les responsabilités avaient été réparties.

Alors que la presse s'interrogeait sur la possibilité d'un remaniement ministériel, Paul Bérenger a tranché : «Non, ce n'est pas une affaire qui nécessite un remaniement. (... ) C'est bien dommage... Presque tous les ministres travaillent en accord avec leurs junior ministers et ils font un travail formidable.»