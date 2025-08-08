Ile Maurice: Du cannabis d'une valeur de Rs 8,2 millions dissimulé dans des matelas

Le flair des douaniers a porté ses fruits, une nouvelle fois. Lundi, 4 août, une saisie de 6,9 kilos de cannabis, dissimulé dans des matelas, a été réalisée par la section anti-drogue des douanes (CANS) de la Mauritius Revenue Authority (MRA), dans le port. La valeur marchande de la drogue est estimée à Rs 8,28 millions.

C'est un conteneur expédié d'Italie, déclaré comme renfermant des effets personnels, qui a attiré l'attention des douaniers en raison de profils de risques établis et d'anciennes saisies similaires. À l'ouverture du conteneur dans la baie d'examen, les douaniers de la CANS ont procédé à une vérification en présence du destinataire : M.M.L, un habitant de Cité La-Cure.

Le conteneur abritait 102 colis, qui avaient été décrits comme «used household goods and personal effects». Mais lors de l'inspection, deux matelas -- un simple et un double -- ont éveillé les soupçons. Ils ont été ouverts sur place. À l'intérieur du matelas double, les douaniers ont découvert 38 colis de cannabis, soigneusement dissimulés entre les ressorts.

Quant au matelas simple, il contenait 2 496 carnets de papiers à rouler OCB, chaque carnet contenant 32 feuilles, soit près de 80 000 feuilles au total. Les tests sur le contenu des colis ont confirmé la présence de cannabis, et la chienne renifleuse Alice, du service K9, a réagi positivement.

Le destinataire du colis a été interpellé et envoyé à l'Anti-Drug and Smuggling Unit, qui a par la suite mené une livraison contrôlée. Celle-ci a permis l'arrestation d'un suspect. L'enquête policière se poursuit pour remonter la filière complète de cette tentative d'importation de cannabis.