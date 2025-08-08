Cote d'Ivoire: Choléra - Dans une communauté vivante au bord de l'eau, la Croix-Rouge s'engage contre la maladie

communiqué de presse

Travaillant au coeur de l'épidémie, les volontaires de la Croix-Rouge apportent des informations vitales, du matériel d'hygiène et d'assainissement, et du courage pour prévenir de nouvelles infections et sauver des vies. « Chaque bateau ou moto-taxi que nous nettoyons réduit les risques de propagation de la maladie. »

Lorsque sept personnes sont décédées en l'espace de quelques jours à Vridi Ako en mai 2025, personne ne soupçonnait le choléra.

Beaucoup pensaient que ces décès étaient le résultat d'une malédiction ou de pratiques fétichistes, croyances encore profondément ancrées dans ce village côtier de la municipalité de Port-Bouet en Côte d'Ivoire, perché entre la lagune Ebrié et l'Océan Atlantique.

« Nous ne comprenions pas », explique N'Sranna Sagou Hervé, le chef du village. « Beaucoup d'entre nous pensaient que c'était spirituel. »

Cependant, un détail troublant reliait tous ces décès : les victimes avaient tous souffert de diarrhées, de vomissements et de douleurs abdominales. Ces symptômes étaient suffisamment alarmants pour que les autorités sanitaires lancent une enquête. Les tests en laboratoire ont confirmé ce que peu de gens avaient imaginé : le choléra, une maladie d'origine hydrique qui n'avait pas été observée en Côte d'Ivoire depuis 15 ans, était de retour.

Et il s'est répandu dans plusieurs localités du pays.

Au 3 août, 491 cas de choléra et 20 décès avaient été signalés dans tout le pays. A lui seul, le village de Vridi Ako comptait 198 cas et 7 décès. L'épidémie s'est depuis propagée à d'autres localités, notamment Yopougon Est, Sa Sandra (San Pedro) et Jacqueville.

A Vridi Ako, la plupart des habitants vivent dans des habitations de fortune, avec un accès très limité à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates. C'est aussi un village cosmopolite de plus de 19 000 personnes en provenance de toute l'Afrique de l'Ouest, notamment du Ghana, du Liberia, du Mali, de la Sierra Leone, de la Guinée et du Sénégal.

Toutes les conditions sont réunies pour favoriser la propagation rapide de la maladie à une plus grande échelle.

Une réponse rapide et coordonnée

La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, soutenue par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et d'autres partenaires du Mouvement, a été parmi les premiers à intervenir. En étroite collaboration avec le ministère de la Santé, l'OMS et l'UNICEF, la Croix-Rouge a lancé une opération d'urgence rapide et multisectorielle visant à contenir l'épidémie.

Les principales mesures prises ont consisté à mobiliser et à former plus de 125 volontaires, à sensibiliser les communautés, à désinfecter les zones à haut risque, à installer des dispositifs de lavage des mains, à identifier les cas suspects et à les orienter vers les centres de santé pour qu'ils y soient traités.

L'engagement communautaire est au coeur de la réponse. Les volontaires de la Croix-Rouge font du porte-à-porte, s'expriment dans les langues locales, et expliquent aux populations, ce qu'est le choléra et comment il se propage, et surtout, comment le prévenir.

« Au début, cela n'était pas facile. Les gens avaient peur », explique Aichatou Souley, l'une des volontaires formés. « Ils avaient entendu parler du choléra, mais ne savaient pas comment se protéger. Nous devions leur offrir plus que des informations, nous devions instaurer un climat de confiance. »

A Vridi Ako, des dispositifs de lavage des mains ont été installées dans les principaux lieux publics, notamment sur le très animé quai où des bateaux transportent chaque jour des centaines de passagers à travers la lagune d'Ebrié. Le risque de contamination y est élevé, mais le niveau de vigilance l'est tout autant.

Chaque jour, Konan Coulibaly et une équipe de volontaires s'assurent que tous les passagers se lavent les mains avant d'embarquer ou de débarquer. A quelques mètres de là, Amadou Tembaly, un autre volontaire désinfecte, méthodiquement les bateaux avec une solution chlorée.

« C'est un travail à priori simple, mais qui fait vraiment la différence », explique Amadou. « Chaque bateau ou moto-taxi que nous nettoyons réduit les risques de propagation de la maladie.»

Pour soutenir cette intervention, l'IFRC a alloué 159 915 francs suisses provenant de son Fonds d'urgence pour les réponses aux catastrophes (DREF). La maladie se propageant à de nouvelles zones, l'IFRC travaille actuellement à tripler ce financement afin d'aider la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire à intensifier ses opérations et de répondre aux besoins croissants.