Addis Ababa — L'Éthiopie a réalisé des progrès significatifs au cours des sept dernières années dans divers secteurs, notamment en renforçant la position géostratégique du pays dans la région grâce à des engagements appropriés et légaux, a fait remarquer le Conseil du Parti de la prospérité (PP) au pouvoir.

Cette observation a été faite par les membres du Conseil dans une déclaration publiée aujourd'hui, à la suite de leur réunion régulière qui s'est déroulée du 6 au 8 août 2025.

Au cours de cette réunion, les membres du Conseil se sont livrés à des discussions approfondies sur des questions mondiales, continentales, régionales et nationales présentant un intérêt significatif pour la nation.

La déclaration du Conseil du PP souligne un engagement fort en faveur de la paix et du développement dans toute l'Éthiopie.

La déclaration indique que le Conseil a reconnu les développements géopolitiques qui se produisent dans le monde entier et qui présentent à la fois des opportunités et des défis pour l'Éthiopie. Les membres du Conseil ont mené des délibérations approfondies et établi des stratégies visant à préserver les intérêts de la nation en relevant les défis et en tirant parti des opportunités.

La situation politique et économique du pays a changé après avoir surmonté ces défis, ce qui a permis à la nation d'atténuer ses vulnérabilités internes.

Selon la déclaration du Conseil de partenariat public-privé, l'Éthiopie a réussi à modifier sa position géostratégique dans la région grâce à des actions appropriées et légales concernant le Nil.

En outre, le pays a élevé son droit naturel et historique d'accès à la mer à un niveau international. Ainsi, « nous avons fait plus d'un pas vers la restauration de notre position géostratégique en mer Rouge », souligne la déclaration.

"Nos réformes politiques, sociales et économiques progressent avec succès, sans se laisser décourager par les difficultés. Au lieu d'être une source de faiblesse interne, elles sont devenues un atout national", souligne la déclaration.

Les membres du Conseil du PP ont également déclaré que "d'une part, nous avons renforcé la capacité interne de notre pays grâce aux réformes institutionnelles et macroéconomiques que nous avons mises en oeuvre. D'autre part, nous avons réussi à protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie en comprenant parfaitement le paysage géopolitique".

Les membres du Conseil du Parti de la Prospérité se sont également engagés à aller au-delà de ce que l'on attend d'eux pour s'attaquer à sept problèmes clés auxquels le pays est confronté, selon un communiqué.

Ces sept points sont la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, l'information et la transparence, la lutte contre la corruption, le développement économique et la diplomatie.

En ce qui concerne la paix et la sécurité, les membres du conseil ont convenu d'explorer toutes les options pacifiques pour prévenir les conflits et fournir le soutien nécessaire aux groupes armés qui choisissent de poursuivre la paix. Dans le même temps, le Conseil s'est engagé à renforcer l'application de la loi contre les forces qui rejettent la paix et causent des dommages aux personnes et aux biens nationaux.

Ils ont également convenu de répondre aux demandes du public en matière de bonne gouvernance, de justice et d'opportunités économiques à tous les niveaux, en plus de fournir des informations précises et opportunes au public et de dénoncer activement la désinformation et les faux récits.

Dans le domaine du développement économique, des efforts seront déployés pour intensifier les succès des initiatives de développement en cours dans l'agriculture, l'industrie manufacturière, le tourisme, l'exploitation minière et les technologies de l'information.

Le conseil prévoit également d'achever les initiatives en cours et d'assurer la transformation urbaine et rurale grâce à la participation du public, précise la déclaration.

Les membres se sont mis d'accord pour protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie par tous les moyens dans le domaine de la diplomatie.

Les membres du Conseil du PP ont souligné leur unité et leur détermination à atteindre ces objectifs qui, selon eux, assureront un meilleur avenir au pays.

En outre, ils ont promis de s'engager de manière proactive, en tant que dirigeants et membres du Parti de la prospérité, ainsi qu'en tant que citoyens éthiopiens, pour faire en sorte que les prochaines septièmes élections nationales se déroulent de manière démocratique et légale, et qu'elles représentent véritablement la participation globale de la population.