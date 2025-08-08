Addis-Abeba — L'Éthiopie a accompli des avancées majeures au cours des sept dernières années dans plusieurs domaines, en particulier en consolidant sa position géostratégique régionale par des démarches légales et ciblées, a dévoilé le Conseil du Parti de la Prospérité (PP).

Cette déclaration a été publiée à l'issue de la réunion ordinaire du Conseil, tenue du 6 au 8 août 2025, au cours de laquelle les membres ont mené des discussions approfondies sur des enjeux mondiaux, continentaux, régionaux et nationaux cruciaux pour le pays.

Le Conseil a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et du développement durable en Éthiopie, soulignant que les dynamiques géopolitiques actuelles présentent à la fois des opportunités à saisir et des défis à relever.

Ainsi, les membres ont élaboré des stratégies visant à protéger les intérêts du pays et à renforcer sa résilience face aux incertitudes internationales.

Selon le communiqué, les progrès réalisés par l'Éthiopie dans la résolution de ses vulnérabilités internes ont permis une transformation notable de sa situation politique et économique.

Le Conseil a mis en lumière l'évolution de la position géostratégique du pays, notamment à travers des actions juridiques pertinentes liées à la gestion du Nil.

En outre, l'Éthiopie a élevé la question de son droit naturel et historique d'accès à la mer au rang de priorité internationale. « Ce pas marque une avancée majeure vers la reconquête de notre rôle stratégique dans la région de la mer Rouge », peut-on lire dans la déclaration.

Les réformes politiques, sociales et économiques engagées dans le pays se poursuivent avec efficacité. Loin d'être entravées par les difficultés, elles ont été transformées en leviers de renforcement national.

Le Conseil a noté que les capacités internes ont été consolidées grâce aux réformes institutionnelles et macroéconomiques, tout en maintenant une vigilance constante sur les intérêts stratégiques du pays, en tenant compte du contexte géopolitique global.

Par ailleurs, les membres du Conseil du PP se sont engagés à intensifier leurs efforts pour répondre à sept priorités nationales : la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, la transparence de l'information, la lutte contre la corruption, le développement économique, la diplomatie, ainsi que la justice sociale.

Concernant la paix et la sécurité, le Conseil a annoncé son intention d'explorer toutes les voies pacifiques pour prévenir les conflits, tout en apportant un appui aux groupes armés prêts à s'engager dans un processus de paix. Simultanément, il a affirmé sa volonté de renforcer l'état de droit face aux entités qui rejettent la paix et menacent l'ordre public.

Sur le plan de la gouvernance, les membres du Conseil se sont accordés à mieux répondre aux besoins de justice, de transparence et d'équité exprimés par la population.

Ils ont également insisté sur la nécessité de lutter contre la désinformation en diffusant une information claire, exacte et accessible.

Dans le domaine économique, le Conseil entend poursuivre et intensifier les projets de développement en cours, en mettant l'accent sur l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les ressources minières et les technologies de l'information.

Il est également prévu de promouvoir la transformation des zones urbaines et rurales grâce à une participation citoyenne active.

En matière de diplomatie, les membres ont souligné l'importance de défendre les intérêts fondamentaux de l'Éthiopie sur la scène internationale par tous les moyens disponibles.

Enfin, les membres du Conseil du PP ont réaffirmé leur unité et leur détermination à bâtir un avenir meilleur pour l'Éthiopie.

Ils se sont engagés à oeuvrer pour des élections nationales démocratiques, inclusives et conformes aux principes de l'État de droit, dans le cadre des prochaines échéances électorales.