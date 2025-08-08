Afrique: L'Éthiopie présentera ses meilleures pratiques lors de la Conférence des juridictions constitutionnelles du continent

Addis-Abeba — Selon le Conseil d'enquête constitutionnelle, l'Éthiopie partagera ses meilleures pratiques en matière d'enquête constitutionnelle et de questions connexes avec les pays participant à la Conférence des juridictions constitutionnelles d'Afrique (CJCA).

La conférence se tiendra du 27 au 30 novembre 2025 à Addis-Abeba, a-t-on appris.

Le directeur général du Secrétariat du Conseil d'enquête constitutionnelle, Dessalegn Weyessa, a indiqué à l'ENA que des préparatifs sont en cours pour accueillir la conférence avec succès.

Selon lui, l'Éthiopie est membre de la CJCA et d'autres institutions similaires et participe activement à diverses conférences continentales et internationales.

Au fil des ans, l'Éthiopie a partagé ses meilleures pratiques en matière d'enquête constitutionnelle tout en s'inspirant de l'expérience d'autres pays, a noté le directeur général.

La prochaine conférence de la CJCA offrira à l'Éthiopie une nouvelle occasion de partager ses meilleures pratiques, a-t-il ajouté.

L'événement réunira des présidents de cours constitutionnelles, des juges et des experts juridiques de toute l'Afrique.

Les pays observateurs de la CJCA, dont la Russie, l'Iran, la Turquie et le Brésil, devraient également y participer.

La 7e conférence de la CJCA s'est tenue à Victoria Falls, au Zimbabwe, en octobre dernier.