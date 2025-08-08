Sénégal: La Turquie et le pays souhaitent consolider leur coopération dans des secteurs clés

8 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, s'est entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara ce jeudi.

Sonko a été personnellement invité en Turquie par Erdoğan, au moment où les deux pays cherchent à améliorer leurs relations.

Les deux pays ont signé quatre accords couvrant les domaines de la défense, des médias et de l'éducation.

La visite vise à « approfondir la coopération » entre les deux nations, selon le responsable de la communication de la Turquie.

Le Sénégal, qui a obtenu son indépendance de la France en 1960, se distingue en Afrique de l'Ouest par sa stabilité et sa démocratie institutionnalisée.

En 2018, Erdoğan a effectué une visite officielle au Sénégal, accompagné de plusieurs ministres. En 2019, le président sénégalais de l'alors, Macky Sall, s'est rendu à Istanbul pour l'inauguration de la mosquée de Çamlica.

Erdoğan a effectué une nouvelle visite officielle au Sénégal en 2020, qui comprenait un forum d'affaires. Des représentants du secteur privé organisent chaque année des forums d'affaires au Sénégal.

Ankara a souligné sa volonté de développer des relations avec le continent sur la base d'une relation gagnant-gagnant et d'un partenariat égalitaire, tout en préservant le respect mutuel.

Les deux parties se sont engagées à exploiter leur potentiel accru pour développer et approfondir leurs relations.

