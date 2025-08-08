Le Premier ministre Dr Kamil Idris est arrivé jeudi matin au Caire dans le cadre de sa première visite officielle à l'étranger, en réponse à une aimable invitation de son homologue, le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouly, qui l'a accueilli à son arrivée à l'aéroport international du Caire.

Il est prévu que le Premier ministre de la période de transition tienne une rencontre avec Son Excellence le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et mène des entretiens officiels avec le Premier ministre égyptien ainsi qu'un certain nombre de responsables égyptiens, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial.

L'ambassadeur du Soudan au Caire, Imad Adawi, a déclaré que cette visite reflète l'estime profonde que le Soudan accorde à l'Égypte soeur et à sa sage direction. Elle confirme également la mise en oeuvre des orientations honorables de Leurs Excellences les présidents des deux pays, concernant la nécessité de poursuivre la coordination des positions sur les questions régionales et internationales, ainsi que l'importance de la concertation continue entre les deux gouvernements.

L'ambassadeur Adawi a souligné que la visite constitue une occasion de réaffirmer la position constante du gouvernement soudanais selon laquelle l'Égypte est un partenaire stratégique de confiance dans tous les domaines, y compris la reconstruction, à la lumière de l'expérience égyptienne exemplaire en matière de développement et de construction.

Il a précisé que la visite comprendra un examen des relations bilatérales et des moyens de leur développement, ainsi qu'une discussion sur toutes les opportunités disponibles permettant de faire progresser cette relation vers de nouveaux horizons répondant aux aspirations des peuples du Nil.

Elle abordera également d'autres sujets, en tête desquels la poursuite de l'attention accordée par l'Égypte aux ressortissants soudanais résidant sur son territoire et la continuation des facilités qui leur sont offertes.

Il convient de noter que le Premier ministre de la période de transition effectue cette visite à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant les ministres des Affaires étrangères, de la Culture, de l'Information et du Tourisme, ainsi qu'un certain nombre de ses conseillers.