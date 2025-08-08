Le Premier Ministre Dr Kamil Idris a souligné la profondeur et la solidité des relations bilatérales entre le Soudan et l'Égypte, mettant en avant l'engagement des dirigeants des deux pays à préserver tous les accords et ententes qui renforcent les liens et consolident la vision stratégique et globale convenue au profit des peuples des deux nations.

Dr Kamil Idris a tenu jeudi une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien, Dr Mostafa Madbouly, durant laquelle les deux parties ont abordé les domaines de coopération commune ainsi que les efforts des dirigeants des deux pays visant à approfondir les relations stratégiques durables.

Une séance de discussions élargies, présidée par les deux Premiers Ministres, s'est tenue au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. Cette rencontre a permis d'aboutir à des ententes constructives tant sur le plan des relations bilatérales que sur les questions internationales d'intérêt commun.

Les discussions ont également porté sur la coopération dans le domaine des projets de développement, dans une optique d'intégration et de maximisation des bénéfices mutuels dans les domaines diplomatique, politique et économique.

Le Premier Ministre a exprimé la gratitude du gouvernement soudanais envers la République soeur d'Égypte pour ses positions en faveur de la stabilité du Soudan, de son peuple et de son intégrité territoriale. Il a également exprimé l'espoir que les accords conclus soient mis en oeuvre dans les plus brefs délais, dans l'intérêt des deux parties.

De son côté, le Premier Ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouly, a exprimé l'espoir de son pays de voir le Soudan retrouver la sécurité et la stabilité, et surmonter rapidement la crise actuelle. Il a réaffirmé l'engagement constant de l'Égypte, depuis le début de la crise, à fournir toutes les formes d'assistance, de soutien et de solidarité au peuple soudanais ayant trouvé refuge en Égypte, conformément aux directives du Président Abdel Fattah Al-Sissi.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu le Premier Ministre Dr Kamil Idris, en présence du Dr Mostafa Madbouly et des délégations des deux pays. Il a réaffirmé la position ferme de l'Égypte en faveur de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan, insistant sur le soutien total de l'Égypte à tous les efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité au Soudan et à mettre fin aux souffrances humanitaires actuelles, tout en préservant les ressources du peuple soudanais.