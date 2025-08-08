Sénégal: Lancement d'une nouvelle étude sur l'impact socio-économique du Grand Magal de Touba

Touba — L'Université Alioune Diop (UAD) de Bambey, en partenariat avec l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba, a entamé les travaux de la deuxième étude portant sur l'impact socio-économique du Grand Magal de Touba, a appris l'APS des deux institutions universitaires.

Cette nouvelle enquête fait suite à une première étude menée entre 2017 et 2018, jugée "concluante".

Pour la présente étude l'UAD collabore "étroitement avec l'UCAK pour approfondir l'analyse de cet événement religieux d'envergure internationale" qui marque le départ en exil du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927).

La collecte de données a démarré depuis le 07 juillet 2025 à Touba et va se poursuivre jusqu'au lendemain du Magal, selon les initiateurs de cette étude.

D'après une note de presse transmise à l'APS, les communautés universitaires des deux institutions "travaillent d'arrache-pied pour assurer le succès de cette étude". Elle est supervisée par un comité de pilotage mis en place par les deux rectorats.

Pendant plusieurs jours, des équipes d'enquêteurs, composées d'étudiants des deux universités vont sillonner les quartiers, marchés, places publiques, stations-service, commerces, ménages et autres sites stratégiques pour collecter des données. Ces dernières seront ensuite analysées par des experts, enseignants-chercheurs et spécialistes, précise le document.

L'étude s'intéresse à plusieurs secteurs, notamment l'énergie, le transport, l'hydraulique, la santé, l'économie, l'élevage, l'agroalimentaire, entre autres.

L'initiative a été saluée par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ainsi que par le Comité d'organisation du Grand Magal de Touba.

Les recteurs des deux universités, dans le cadre de leur mission de service à la communauté, ont donné des instructions pour assurer une étroite collaboration entre les équipes scientifiques engagées dans ce projet, souligne la note.