Sénégal: Sédhiou - Un programme de 13 milliards francs CFA pour électrifier 190 villages

Sédhiou — Un programme d'électrification rurale, doté d'un budget de 13 milliards de francs CFA pour la région de Sédhiou (sud), a été présenté, jeudi, lors d'un Comité régional de développement (CRD), devant desservir 190 localités rurales, touchant près de 67 000 ménages et 607 000 personnes, a constaté l'APS.

Ce projet, s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (PADERAU), porté par l'État du Sénégal, avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Union européenne (UE).ER

Le PADERAU mobilise un financement global de 58 milliards de francs CFA et couvre les régions de Sédhiou, Matam, Ziguinchor et Tambacounda.

À Sédhiou, l'investissement de 13 milliards permettra d'électrifier 190 villages, avec la réalisation de 6 877 installations intérieures (ménages, centres de santé, infrastructures publiques, PME) et l'amélioration de la qualité de vie et des services sociaux de base.

Gor Sène, le coordonnateur du PADERAU au niveau de la SENELEC, maitresse d'ouvrage, a souligné l'importance de cette rencontre avec les autorités administratives, les élus territoriaux et les représentants communautaires.

L'objectif, selon lui, c'est de partager les informations techniques et recueillir les préoccupations pour affiner la mise en oeuvre du projet.

"Nous avons pris note des observations liées aux impacts environnementaux, économiques et sociaux. Toutes seront intégrées pour corriger les irrégularités et répondre aux besoins des populations", a-t-il assuré.

Ousmane Badji, maire de Sansamba, a salué l'arrivée du programme dans la région, soulignant son importance en matière de communication et de transparence sur l'état d'avancement des travaux.

"Ce programme est une réponse concrète à la forte demande d'accès à l'électricité dans le monde rural. Il est essentiel que les localités oubliées soient intégrées rapidement pour éviter les frustrations", a plaidé M. Badji.

L'atelier a permis de présenter les composantes techniques, sociales et environnementales du PADERAU.

L'adjoint au gouverneur, Ba Ousmane Danfakha, a insisté sur la participation active des collectivités territoriales, sur le respect des normes de sécurité, la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux et le suivi rigoureux de la mise en oeuvre.

Le PADERAU ambitionne d'électrifier environ 200 000 ménages sénégalais dans les régions ciblées.

À Sédhiou, ce programme représente une "avancée majeure" pour le développement local, l'autonomisation économique et l'amélioration des conditions de vie.