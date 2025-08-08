Sénégal: Mbane - Un corps sans vie découvert dans les bras du fleuve à Niary

Niary (Mbane) — Le corps sans vie d'une personne âgée d'une cinquantaine d'années a été retrouvé jeudi, dans les eaux du bras du fleuve Taouey, à hauteur de Niary, un village de la commune de Mbane (nord), a appris l'APS de source sécuritaire.

Le corps a été découvert vers 13 heures par des éléments du ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Souveraineté alimentaire qui étaient en mission dans la zone, renseigne la même source.

La personne décédée a été identifiée grâce à une pièce d'identité retrouvée à côté du corps inerte. Les sapeurs-pompiers, le service d'hygiène, un médecin de l'Etablissement public de santé (EPS) de Gaé ainsi que la brigade territoriale de Richard-Toll se sont rendus sur les lieux.

Sur instruction du procureur de la République, le corps a été inhumé sur place. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances du décès.