Soudan: Al-Burhan - La police est un partenaire clé dans la bataille de la dignité et le retour de Khartoum au sein de la nation

8 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des forces armées, le Général Abdel Fattah Al-Burhan, a affirmé que la police soudanaise constitue un partenaire essentiel dans la bataille de la dignité. Il a salué son rôle actif dans les opérations militaires dès les premières étapes de la riposte à la rébellion, ainsi que sa contribution significative à la protection des biens publics et privés, et à la facilitation du retour des citoyens dans leurs foyers.

S'exprimant lors de la 30e édition du forum d'information du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, organisé par l'Agence soudanaise de presse depuis Khartoum, en présence du ministre de l'Intérieur, Al-Burhan a souligné que le retour de la capitale Khartoum au sein de la nation a été le fruit de lourds sacrifices, marqués par des dizaines de milliers de martyrs.

Il a insisté sur le fait que la défaite de la rébellion et son expulsion de la capitale ont été rendues possibles grâce à l'unité et à la solidarité des forces régulières, au premier rang desquelles figure la police.

