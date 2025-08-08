Sénégal: Erdogan - 'Aucun pays ne peut se passer de l'Afrique'

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, appelle les partenaires de l'Afrique à entretenir des relations "justes et utiles" avec les pays africains, estimant qu'aucun État ne peut aujourd'hui se passer du continent africain.

"Je tiens particulièrement à souligner qu'avec sa jeunesse, ses richesses, l'Afrique est l'étoile montante de notre siècle. Aucun pays ne peut ignorer ou tourner le dos à l'Afrique", a-t-il déclaré, jeudi, lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.

Le chef de l'Etat turc a souligné, à cette occasion, la volonté de son pays de porter à un milliard de dollars, soit le triple de son niveau actuel, le volume des échanges commerciaux avec le Sénégal.

Ousmane Sonko effectue depuis mercredi une visite officielle de cinq jours en Turquie, à l'invitation du président Erdogan. Le chef du gouvernement sénégalais a été reçu en grande pompe par ce dernier, jeudi, au palais présidentiel, à Ankara, la capitale turque, où il a eu un tête-à-tête avec son hôte.

Le Premier ministre sénégalais est accompagné de plusieurs ministres qui ont signé des contrats de coopération avec leurs homologues turcs dans des domaines comme l'éducation et l'industrie de la défense.

Le leader turc s'est présenté en grand défenseur de l'Afrique lors de la conférence de presse qu'il a animée avec Ousmane Sonko, invitant les autres partenaires du continent à nouer des "relations justes et utiles" avec ses "frères africains".

"Nous rejetons les approches arrogantes et méprisantes à l'égard de l'Afrique, et sommes déterminés à approfondir nos relations avec elle", a lancé Recep Tayyip Erdogan.

Sur la question de la Palestine en particulier, il a salué la position du Sénégal, qui préside depuis 1975 le Comité des Nations unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. Evoquant le conflit en cours dans la bande de Gaza, le chef de l'Etat turc a qualifié de génocide les opérations militaires que mène Israël dans l'enclave palestinienne.

"En tant que deux pays musulmans frères [le Sénégal et la Turquie], notre collaboration se poursuivra jusqu'à la fin du génocide, et nous continuerons jusqu'à ce que les enfants palestiniens ne meurent plus de faim et que les auteurs de ce drame rendent compte", a assené Recep Tayyip Erdogan.

Israël mène, depuis le 8 octobre 2023, des opérations militaires d'envergure dans la bande de Gaza, en riposte à une attaque du mouvement de résistance palestinien Hamas. Selon les données corroborées par les Nations unies, les menées de l'armée israélienne et le blocus imposé à la population ont causé la mort de plus de 60 mille Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants.