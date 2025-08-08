Sénégal: Mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050 - Le président Erdogan compte accompagner le pays

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan qui a reçu le 7 août 2025 à Ankara, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est engagé à aider le Sénégal dans la mise en oeuvre de la Vision 2050.

De gauche à droite , le Premier ministre Ousmane SONKO du Sénégal et son Excellence Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Türkiye

«Nous sommes prêts à partager notre expérience et à procéder à un transfert de compétences dans plusieurs domaines, avec le Sénégal », a déclaré le président Erdogan.

Il a également exprimé le souhait de voir le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal s'élever à 1 milliard de dollars américains par an. «Nous souhaitons renforcer le volume des relations commerciales entre la Turquie et le Sénégal pour le porter à 1 milliard de dollars », a ajouté le chef de l'Etat. Il a indiqué que le volume des investissements turcs au Sénégal s'élève à 3 milliards de dollars américains, soit près de 1 700 milliards de FCfa. Selon le président Erdogan, il y a une centaine d'entreprises turques qui exercent des activités au Sénégal.

Il s'est félicité d'avoir reçu la visite officielle en Turquie de son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en octobre dernier, et celle du Premier ministre, Ousmane Sonko, aujourd'hui. «Cela témoigne des liens historiques profonds entre la Turquie et le Sénégal », a affirmé le président de la République.

Lors de l'audience accordée au Premier ministre Ousmane Sonko, plusieurs accords ont été signés par les deux parties dans des domaines dits stratégiques, dont l'énergie, l'agriculture et l'industrie de la défense.