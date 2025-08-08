Sénégal: Concours général 2025 - La Fondation Sonatel honore l'excellence avec une enveloppe de plus de 12 millions de FCFA pour les lauréats

La Fondation Sonatel, fidèle à son engagement citoyen, renouvelle cette année son soutien indéfectible à l'éducation en accompagnant, comme à son habitude, l'un des événements les plus prestigieux du système éducatif sénégalais : le Concours général.

Selon un communiqué de presse, depuis plus de deux décennies, la Fondation accompagne, aux côtés du Ministère de l'Éducation nationale, l'organisation de la Cérémonie solennelle de remise des Prix aux lauréats.

«Cette initiative, qui en est à sa 23e édition en partenariat avec la Fondation, vise à valoriser l'excellence académique, à promouvoir le mérite scolaire et à encourager l'effort personnel dans toutes les régions du pays », lit-on dans le document.

Dans un contexte où les enjeux liés à l'éducation sont majeurs, la Fondation Sonatel réaffirme plus que jamais sa conviction profonde : l'avenir du Sénégal repose sur la connaissance, les compétences et la reconnaissance des talents. Elle s'engage donc, avec constance et détermination, à accompagner les élèves les plus méritants du pays.

Pour l'édition 2025 du Concours général, une enveloppe globale de 12 500 000 Francs CFA est dédiée à la récompense des lauréats, répartie comme suit : au Meilleur élève des classes de Première, Ameth Babou: 1 000 000 FCFA ; au Meilleur élève des classes de Terminale, Abdoulaye Kébé : 1 000 000 FCFA ; aux 20 lauréats ayant obtenu un 1er prix : 500 000 FCFA ; au lauréat Coup de coeur, Pape Natago Mbaye : 500 000 FCA.

«En plus de ces prix, un pack comprenant une connexion internet de 30 giga, 3000 mn d'appels et 1000 sms, sera offert pendant deux mois aux bacheliers ayant obtenu la mention Très Bien, et aux lauréats du Concours général », renseigne la Fondation Sonatel.

Au-delà de la valorisation individuelle, explique-t-on, ces distinctions traduisent la volonté de la Fondation de soutenir un modèle éducatif exigeant, équitable et tourné vers l'avenir. Par cette action, la Fondation Sonatel entend amplifier le message selon lequel le travail, la discipline et l'intelligence doivent être reconnus et célébrés à leur juste valeur.

Selon le communiqué, ce partenariat de longue date avec l'État du Sénégal, à travers le Ministère de l'Éducation nationale, illustre la vision de la Fondation Sonatel : agir concrètement pour une société éducative sénégalaise de qualité, plus inclusive, plus performante et capable de former les femmes et les hommes qui bâtiront le Sénégal de demain. En magnifiant l'excellence, la Fondation Sonatel renforce son engagement social et son rôle d'acteur engagé dans le développement durable du pays.