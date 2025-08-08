Sénégal: Mise en oeuvre de l'Agenda 2050 - Le Premier ministre s'engage à accorder une place privilégiée aux Turcs

Le Premier ministre Ousmane Sonko séjourne depuis le 6 août 2025 en Turquie sur invitation du président Erdogan. Le 7 août, il a été reçu en audience par le chef de l'Etat. Dans un message publié sur le réseau social X, M. Sonko a fait le compte rendu de cette rencontre.

«J'ai été reçu, ce jour, par Son Excellence Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Türkiye, pour renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays dont la coopération est déjà hissée au niveau de partenariat stratégique. A cette occasion, j'ai réaffirmé, au nom de son excellence Bassirou Diomaye Faye, l'engagement du Sénégal à accorder une place privilégiée aux partenaires turcs dans la mise en œuvre de l'Agenda « Sénégal 2050 », a écrit le Premier ministre.

Selon lui, le Président Erdoğan a salué notre Plan de redressement économique et social, soulignant notamment son financement endogène, qui incarne notre volonté de promouvoir un développement autonome. «Il a également réaffirmé l'engagement total de son pays à soutenir la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation systémique du Sénégal », informe Ousmane Sonko.

Lors de cette rencontre, a-t-il ajouté, nous avons également discuté de la situation à Gaza. «Nous avons exprimé ensemble notre indignation et condamné le génocide qui se déroule en Palestine. Le président Erdoğan a par ailleurs salué la constance et le courage de la position sénégalaise sur cette question », a confié le chef du Gouvernement.