Cote d'Ivoire: Hausse de 17% du résultat net de la Société de distribution d'eau du pays au premier trimestre 2025.

Au terme du premier trimestre 2025, le résultat net de la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI) a connu une hausse de 17% par au premier trimestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ce rapport un résultat net de 604 millions de FCFA contre 504 millions de FCFA au premier trimestre 2024. L'équipe dirigeante de la SODECI estime que la hausse du résultat bénéficie d'une maîtrise des charges indirectes et un effet favorable sur l'impôt.

Quant au chiffre d'affaires, il affiche une réalisation de 41,642 milliards de FCFA contre 38,253 milliards de FCFA au 31 mars 2024, soit une hausse de 8%. Sur ce point, la direction de la SODECI a laissé entendre que le chiffre d'affaires est soutenu par la bonne dynamique de l'activité de vente d'eau potable, à la fois à Abidjan et à l'intérieur du pays. Elle ajoute par ailleurs que cette croissance est le fruit de la hausse des volumes facturés, des efforts continus de lutte contre la fraude, de la mise en service de nouvelles unités de production et d'une amélioration notable du ratio de facturation.

En ce qui le concerne, le résultat d'exploitation est en baisse de 27% à 1,093 milliard de FCFA contre 1,388 milliard de FCFA un an auparavant ? La direction de la SODECI estime sur ce point, qu'il reflète, principalement la hausse des charges directes d'exploitation liée à l'inflation et aux coûts énergétiques accrus.

De son côté, le résultat des activités ordinaires est aussi en baisse de 39%, se situant à 915 millions de FCFA contre 1,270 milliard de FCFA en 2024.

Sur les perspectives de leur entreprise, les responsables de l'entreprise notent que la SODECI entend poursuivre ses efforts en matière de recouvrement, de fiabilisation de la facturation et de maîtrise des charges, avec pour ambition de consolider ses performances au second trimestre.