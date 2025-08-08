Ile Maurice: «Reward money» - L'important, c'est l'ar... Roseur niché à la peau... Lisse

Le casse du siècle ? Un tsunami a submergé les Casernes centrales avec l'affaire reward money, soit l'argent destiné aux informateurs de la police. Rien de scandaleux dans cette pratique répandue dans le monde. Un mal nécessaire pour recueillir des renseignements auprès d'un réseau d'espions jouant double jeu. La population est choquée parce que ce système opaque éclabousse les plus hauts gradés de la police si les faits accumulés par la Financial Crimes Commission (FCC) sont avérés. Des fuites colmatées avec des rustines ont toujours existé mais cette fois on a constaté des crevaisons, des flatulences, des furoncles obèses au niveau des pompes à fric baptisées reward money.

À qui se fier ?

Les révélations sur les enquêtes et interrogations menées par la FCC font allusion à des sommes s'élevant à Rs 250 millions. Serait aspergé l'Assistant commissaire de police (ACP) doté de Rs 160,4 millions qui refuserait de révéler l'identité des bénéficiaires en invoquant l'Official Secrets Act. Motus et bouche cousue. Le plus étonnant dans cette cascade de millions avec «strong suspicion of abuse» est que ces hauts gradés ont tout simplement soumis ces sommes colossales sur leurs comptes en banque. Les plus malins, tels les caïds de la drogue, planquent leurs magots à l'étranger.

Douchés, les hauts gradés se réfugient derrière le silence tout comme la banque. Cette dernière n'a pas bronché en encaissant de telles sommes. N'aurait-elle pas pu discrètement se poser des questions, voire contacter certaines institutions comme la Mauritius Revenue Authority. Se mouiller à ce point n'a pas effleuré ces policiers pensant qu'ils s'en sortiraient à bon... compte.

Ces transactions ont dû être fêtées et... arrosées. Ce money trail n'a éveillé aucun soupçon pendant toutes ces années. Rs 160,4 millions àêtre distribuées via l'ACP qui se serait contenté d'encaisser. Et pas de décaisser. Le jackpot à un sergent censé distribuer Rs 76,8 millions à des destinataires non identifiés avec pour acolyte sofer misie-la. La pompe a vraiment irrigué. Pas question ici de mettre tous les crabes dans le même panier. Seuls des initiés connaîtraient la combine pour... déverser le flux.

Comment... avouer ?

La pompe à fric, c'est-à-dire notre argent, ne mitraille pas qu'aux Casernes centrales, le quartier général de la sécurité du pays ! Sans aveu, il faut sauvegarder la présomption d'innocence en attendant les conclusions de la FCC. Ces dernières soumises au Directeur des poursuites publiques, ce dernier décidera s'il y aura poursuite ou pas.

En attendant ce travail de fourmi, le citoyen... abreuvé d'infos est en droit de se poser des questions sur ce... marigot. Une avouée très proche des hauts dirigeants de l'ancien régime aurait empoché Rs 84,7 millions pour services d'avouée rendus.

Quand on prend connaissance du nombre d'affaires qui lui ont été confiées et du nombre d'institutions où elle siégeait (contre rétribution ?), l'arrosoir ne suffit pas pour endiguer cette... digue. Les petits trous du pommeau de l'arrosoir n'effectuant que du goutte-à-goutte, on l'a viré pour laisser libre... cours aux grandes eaux, tel un cyclone suivi d'inondations. Tout était resté étanche jusqu'à ce que la FCC se... mouille.

Arrosage généralisé ?

Poursuivons sur les berges de ces réservoirs d'argent jamais à sec. Après ce grand enclos que sont les Casernes centrales, passons maintenant au verger et même aux grandes plantations. Le népotisme n'est-il pas une forme d'arrosage ?

Ça commence par le cercle restreint où l'on trouve les plus proches en parenté, tels frères, soeurs, cousins, cousines, oncles, tantes, neveux, nièces... un spectre très large qui va aussi englober les amis les plus proches, anciens ou nouveaux. Le réservoir ne résiste pas à la pression.

Alors, empruntons même si cet endettement met en danger les futures générations. L'arroseur est là pour arroser comme dans un de ces premiers films du cinéma muet intituléL'arroseur arrosé, devenu un classique. Avouez que cette métaphore tombe à pic !

L'entourage assouvi, reste à asperger le menu fretin dans d'autres secteurs. La FCC ne sait plus où commencer ou poursuivre sa prospection de marécages aux sables mouvants. Il existe aussi des dossiers sensibles qui exigent qu'on plonge dans les hauts... fonds. Des toxic loans ou des contrats à la State Trading Corporation au coût stratosphérique de Rs 30 milliards pour l'achat de carburant. La FCC montre peu de galanterie envers une femme effectuant la navette avec le Mercantile and Maritime Group dans cette affaire en eaux troubles.

Un autre exemple avec la fraude présumée à la Silver Bank de plusieurs milliards, prêts accordés à sept sociétés de l'Indien Prateek Gupta. Des prêts accordés malgré des réticences internes. D'où l'arrestation à sa descente d'avion de Rajiv Ramcharitar qui aurait participé à ce complot de blanchiment d'argent.

Et puis il y a de fortes sommes projetées sur la Mauritius Tourism Promotion Authority, celles dispendieuses pour les voyages ministériels et les per diem, l'argent qui a arrosé certaines circonscriptions histoire... d'imbiber l'électorat ou encore les abus au Mauritius Duty Free Paradise.

Au fait, c'est pour quand la loi sur le financement des partis politiques ? Les robinets seraient à sec selon le nouveau pouvoir et le pays endetté a vécu au-dessus de ses moyens. Ce pays ne pourrait même pas financer les... grossesses comme en Chine. Et pourtant, selon Voltaire, il faudrait encore arroser pour «cultiver son jardin», pour qu'il n'aille pas à... vau-l'eau. L'ironie veut que le mot reward se traduise par... récompense.

Impossible d'imaginer une seconde que le CP n'était pas au courant de cet... arrosage généralisé. Fallait bien avoir un... général pour contrôler les... tuyaux d'arrivée et de overhead irrigation ?