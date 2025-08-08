Ile Maurice: Neelkanth Dulloo - 'Mo araze. Dimounn pena kas. Ariv le 20, tou sipermarse vid'

Ce soir dans Décryptage, Maître Neelkanth Dulloo livre une analyse percutante de la situation socio-politique du pays. Engagé mais frustré, fidèle mais critique, il évoque son parcours, son rôle dans l'ombre, les luttes populaires, et appelle à un profond "reset" du système mauricien. Une prise de parole musclée, entre colère et lucidité.

Neelkanth Dulloo sort du silence et tape du poing sur la table. L'avocat engagé revient sur son implication active dans la circonscription No. 4 malgré l'absence de ticket aux dernières élections, réaffirmant sa loyauté envers l'alliance du changement.

"Mo enn solda demokrasi," affirme-t-il, avant de pointer les failles du système administratif et le manque de communication des élus envers la population. "Depite bizin explik lepep bann gran desizion. Pa les dimounn aprann sa coumsa. Nek tann dir epp sigaret inn monte". Il salue malgré tout le Premier ministre pour avoir assumé seul les décisions budgétaires, notamment la réforme des pensions. "Mo mem mo gagn zoure ar bann gran dimounn akoz sa reform la," lance-t-il.

Face à la souffrance sociale, il s'insurge : "Mo araze. Dimounn pena kas. Ariv le 20, tou sipermarse vid. Me kan fek gagn lapay, kadi kapav fer aksidan". Pour lui, l'île a besoin d'un "reset" global, d'un sursaut démocratique et d'un retour à l'essentiel.

Interrogé sur la récente polémique entre Anishta Babooram et la ministre Arianne Navarre-Marie, il déplore le recours à Facebook pour exprimer un malaise interne, mais relativise. Il explique qu'il faut retenir la leçon de cette situation. "C'est de la politique Tintin... Pa zet lekor dan laboutik dir pa anvi ale akoz pa finn gagn bonbon ki dan vitrinn."

Neelkanth Dulloo lance aussi un appel. "Si dime mo mont enn parti politik mo remet laz pansion 60 an, bes pri sigaret, ki arrive? Ki lepep pour swazir? À bon entendeur"