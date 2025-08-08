Maroc: Lancement de plusieurs projets à Taroudant

Dans le cadre d'une vision globale de qualification de l'espace territorial de la province de Taroudant, la ville de Taroudant a connu, récemment, le lancement d'une série d'importants projets de développement visant à renforcer l'infrastructure et à améliorer les services de base au niveau de la ville.

Le coût total de ces projets est estimé à plus de 541 MDH, répartis sur plusieurs secteurs vitaux, notamment les infrastructures, le sport, l'assainissement et la formation sportive.

Dans ce contexte, les travaux d'aménagement et d'extension du siège de la préfecture de la région ont été lancés pour un coût d'environ 8,2 MDH, ainsi que le programme d'infrastructures pour l'année 2025, financé par l'Initiative nationale pour le développement humain, auquel un montant de 37,62 MDH a été alloué.

Dans le secteur du sport, l'aménagement et l'équipement des terrains de sport au sein des établissements d'enseignement ont été lancés pour une enveloppe financière de 7,5 MDH, ainsi que l'aménagement de 48 terrains d'éducation physique sous la supervision de la Direction provinciale de l'éducation nationale, avec une enveloppe financière d'environ 48 MDH.

La ville a connu le lancement d'un projet colossal tant attendu sur l'ensemble de la ville : l'assainissement liquide de la ville de Taroudant, financé par la Société régionale multiservices Souss-Massa, avec une enveloppe financière considérable de 305 MD, et qui devrait contribuer à améliorer la qualité de vie et à préserver l'environnement urbain.

Pour un budget global de 120 MDH, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et l'Agence Nationale des équipements publics (ANEP) participent à la construction d'un centre de formation de football. Ce projet devrait donner un coup de pouce important à l'encadrement et à la formation des talents sportifs de la région. A cela s'ajoute le projet d'achèvement et d'équipement de la salle couverte de sport, en partenariat entre la commune de Taroudant (10,49 MDH) et la direction provinciale de l'éducation et des sports (4,6 MDH).