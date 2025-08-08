Maroc: Le secteur des assurances retrouve son dynamisme

Le secteur des assurances a connu une reprise de sa dynamique en 2024, selon le 12ème rapport annuel sur la stabilité financière publié récemment soulignant un contexte de croissance économique modérée.

« Le secteur des assurances a affiché en 2024 une bonne dynamique », souligne le document publié conjointement par Bank Al-Maghrib (BAM), l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Cette progression réaffirme son rôle essentiel dans la protection des populations et le financement de l'économie.

Porté par la performance des branches vie et non-vie, le chiffre d'affaires du secteur a enregistré une croissance de 5,1% au terme de l'année 2024, atteignant 58,8 milliards de dirhams.

La collecte épargne, principal moteur de la branche « Assurance vie »

Selon les données recueillies, « l'assurance vie a atteint un volume de primes de 27,1 milliards de dirhams, en hausse de 5% par rapport à 2023 », a fait savoir le rapport précisant que cette évolution a renoué ainsi avec un rythme de croissance plus soutenu après une forte décélération constatée une année auparavant (+1,8%).

Les données recueillies montrent que la collecte épargne, qui occupe un poids important dans l'assurance vie (87,3%), a été le principal moteur de progression de cette branche.

En effet, en dépit d'un contexte marqué par la dégradation du pouvoir d'achat des ménages liée au récent choc inflationniste, elle a drainé 23,7 milliards de chiffres d'affaires au cours de l'année écoulée avec un taux de croissance de 5,3%.

D'après le rapport, « la dynamique de l'épargne a notamment profité de la bonne tenue des supports en unités de compte, dont les primes ont crû de 24,4% bénéficiant de l'embellie des marchés financiers ».

En dépit de leur modeste poids estimé à 5,8%, « les supports en unités de compte présentent un fort potentiel de développement porté par des perspectives de rendement attractives et par la volonté des assureurs à maîtriser leur risque financier, en particulier dans un environnement empreint d'incertitudes », ont noté BAM, ACAPS et AMMC.

Poursuivant une croissance comparable à celle de l'année précédente, l'assurance Décès a enregistré une hausse de 3,2% portant le volume des primes à 3,4 milliards de dirhams. De l'avis des trois institutions, cette catégorie reste majoritairement tirée par l'assurance décès emprunteur (57,9%) qui joue un rôle essentiel dans la sécurisation des crédits.

L'assurance automobile conserve sa position dominante

Toujours selon le rapport, avec un taux de 5,2%, l'assurance non vie a poursuivi sa trajectoire de croissance pour atteindre un volume de primes de 31,6 milliards de dirhams en 2024.

En progression de 5,6% par rapport à l'année précédente, l'assurance automobile a conservé sa position dominante avec un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dirhams. Elle a été suivie de la catégorie «Accidents corporels / Maladie / Maternité» avec une hausse de 4,3% et un volume de primes estimé à 5,6 milliards de dirhams.

Avec un volume de primes de 2,8 milliards de dirhams, la catégorie «Accidents du travail et maladies professionnelles» a enregistré une croissance de 7,7%, a indiqué le rapport précisant que ces catégories représentent 74,4% du chiffre d'affaires de la non vie.

Quant aux autres catégories de cette branche, les chiffres suggèrent qu'elles ont totalisé un volume de 8,1 milliards de dirhams, avec un taux de croissance de 4,3% en 2024.

Le rapport fait, par ailleurs, état de l'augmentation de 9,4% des acceptations en réassurance pour atteindre un montant de 4,2 milliards de dirhams. Principalement axée sur la branche non vie (95,2%), cette activité reste largement dominée par le réassureur exclusif qui capte environ 80% de part de marché, a fait savoir la même source.

Assurance Takaful : forte hausse des primes émises

En générant un total de 94,9 millions de dirhams de primes, l'activité Takaful a enregistré une hausse de 44,1% par rapport à 2023, grâce principalement aux branches décès (+38,3%) et incendie (+33,8%). Ces deux branches ont généré respectivement un total de 80,8 et 8,1 millions de dirhams de primes.

A noter que les acceptations, pour ce qui est de la réassurance de l'activité Takaful, ont enregistré un chiffre d'affaires de 18 millions de dirhams en 2024 contre 5 millions de dirhams un an auparavant.

Signalons également que « le chiffre d'affaires global du secteur des assurances, incluant l'activité Takaful ainsi que les acceptations en réassurance, s'est élevé à 63,1 milliards de dirhams en 2024, affichant une progression de 5,4% par rapport à l'année 2023 », comme l'ont relevé BAM, ACAPS et AMMC dans leur rapport.

Tenant compte de l'évolution des primes (hors acceptation en réassurance), conjuguée à une progression plus marquée du PIB en valeur, les trois institutions concluent que « le taux de pénétration a légèrement reculé pour atteindre 3,7% contre 3,8% un an auparavant ».