Maroc: Réunion du Comité directeur de la FRMF

Le Comité Directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s'est réuni, mercredi dernier au siège de la FRMF, sous la présidence de Fouzi Lekjaa, président de la FRMF.

A l'ouverture des travaux de cette réunion, Fouzi Lekjaa a réitéré ses sentiments de fidélité et de loyalisme à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, à l'occasion du 26ème Anniversaire de l'accession du Souverain au Trône des ses Glorieux Ancêtres.

Le président de la FRMF a également exprimé au nom du Comité Directeur de la FRMF ses remerciements et sa Gratitude à SM le Roi Mohammed VI suite à la Réception accordée par le Souverain aux membres de la sélection nationale féminine « A » vice-championne de la Coupe d'Afrique des Nations-2024 ainsi que la Réception accordée par le Souverain au Président de la FIFA, Gianni Infantino le jour de la fête du Trône.

Au cours de cette réunion, M.Lekjaa a passé en revue le bilan des manifestations continentales organisées au Royaume récemment et ayant été marquées par une organisation parfaite et professionnelle en l'occurrence :

CAN masculine U17 Maroc -2025

CAN féminine de futsal Rabat 2025.

CAN féminine Maroc 2024.

Il a rappelé, par là même, les prochaines compétitions que le Royaume du Maroc s'apprête à accueillir à savoir :

Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA Maroc 2025 (18 octobre - 8 novembre).

CAN masculine séniors Maroc 2025 (21 décembre-18 janvier).

Coupe du Monde de la FIFA (co-organisation tri-partite Espagne-Portugal-Maroc) en 2030.

Il a appelé les membres du Comité Directeur à une adhésion active et responsable dans les différents chantiers d'organisation des manifestations footballistiques qui seront organisées au Royaume à tous les niveaux organisationnels (Avant, pendant et après) afin de faire rayonner la destination Maroc en tant que pays hôte des grandes manifestations sportives d'envergure.

Le président de la FRMFa salué les efforts des différentes Ligues nationales lors de la saison écoulée en dépit des énormes défis et difficultés rencontrées.

Le Comité Directeur a ensuite abordé les points inscrits à l'ordre du jour à savoir:

La restructuration des Commissions Juridictionnelles

Le Comité Directeur a salué l'action des Commissions juridictionnelles avant d'approuver le rôle central des Commissions de discipline et d'Appel. Le président de la Ligue Nationale de Football Amateur (LNFA), Jamal Kaaouachi a fait remarquer que l'indépendance des Commissions juridictionnelles est fondamentale lors des assemblées générales tout en soulignant que les dossiers urgents doivent être rapidement traités.

L'amendement du Code des compétitions

Au cours de cette réunion, le président de la Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP), Abdeslam Belegchour a exposé en détail les amendements proposés à savoir:

Critères de montée en Botola-Pro notamment de disposer d'un terrain d'entrainement et d'un terrain pour disputer les matchs homologués et se situant dans la même préfecture.

Mise en place d'un statut spécial réservé aux ramasseurs de balles fixant leurs missions et instaurer des sanctions aux clubs en cas de tout manquement.

Amendement des articles 31 et 32 du règlement des compétitions afin de permettre au deuxième entraineur adjoint et analyste vidéo de se positionner dans le banc de touche avec usage de la feuille de match numérique qui comprendra désormais 19 membres : 9 joueurs et 10 responsables officiels.

Adopter le système des chapeaux pour éviter les confrontations directes entre les clubs de l'élite durant les tours préliminaires de la Coupe du Trône.

Recourir directement aux tirs au but à la fin du temps réglementaire des matchs de la Coupe du Trône.

L'amendement du code disciplinaire (Art.99, 100, 101)

Le Comité Directeur a approuvé de durcir les sanctions disciplinaires liées aux fraudes, falsifications et tentative de fraudes en infligeant la sanction maximale dès la première infraction avant même toute récidive.

La création d'une instance de contrôle et d'audit des conditions d'adhésion et d'éligibilité au sein des clubs sportifs

Le Comité Directeur a approuvé la création d'une instance chargée de:

Contrôler et d'auditer des conditions d'éligibilité et d'adhésion au sein des associations sportives.

Actualiser les sites via une plateforme numérique officielle.

Au terme des travaux de cette réunion, le président de la FRMF a appelé à la réouverture des dossiers des clubs avec le fisc afin de procéder à leurs régularisations au préalable en prévision de futurs investissements.

Le Comité Directeur de la FRMF a également approuvé la constitution d'une Commission qui se chargera du projet d'organiser un forum international de l'investissement sportif vissant à :