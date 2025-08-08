Tunisie: Risque-t-il d'y a voir une pénurie d'œufs dans les marchés?

Selon Ibrahim Nefzaoui, président de la Chambre nationale des commerçants en volailles et viandes blanches, le marché tunisien bénéficie cette année d'une production abondante et de prix stables, évitant ainsi la crise de l'an dernier.

Dans une déclaration à l'émission « Expresso », Nefzaoui a précisé que la production actuelle a atteint 14 000 tonnes de volailles et plus de 6 000 tonnes de viande de dinde. La production d'œufs s'élève à 162 millions d'unités, et celle de morceaux de dinde et de poulet (escalope) à 9 000 tonnes.

Les stocks de poulet prêt à cuire sont également importants : 32 000 tonnes auprès du Groupement interprofessionnel et 4 069 tonnes chez les abattoirs.

Malgré une brève perturbation de l'approvisionnement au cours des deux dernières semaines, la situation est maintenant stable. Les prix sont jugés abordables pour les consommateurs et la production devrait se maintenir à ce rythme au-delà de la rentrée scolaire.

Cependant, Nefzaoui a lancé un avertissement concernant une probable pénurie d'œufs sur les marchés. Il a appelé les principaux fournisseurs à intervenir la semaine prochaine pour résoudre ce problème, menaçant de révéler publiquement les causes de cette pénurie si rien n'est fait.