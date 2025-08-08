Tunisie: CSS - Ali Maâloul et 7 nouvelles recrues débarquent !

Dans une ambiance festive et rafraîchissante, et en présence d'un grand nombre de supporters, le Club Sportif Sfaxien a organisé, jeudi soir, une cérémonie au cours de laquelle il a présenté ses nouvelles recrues (trois joueurs tunisiens, dont l'international Ali Maâloul, et cinq venus de pays africains) ainsi que ses tenues officielles pour la saison sportive 2025-2026.

Dans une déclaration à la presse, le défenseur Ali Maâloul a exprimé sa « joie de retrouver sa première famille sportive et son club formateur, le Club Sportif Sfaxien », après avoir vécu une expérience réussie avec le club égyptien d'Al-Ahly pendant neuf ans, laissant derrière lui « une empreinte marquante et de beaux souvenirs ».

Ali Maâloul a estimé que « l'ambiance rafraîchissante qui a accompagné la cérémonie de présentation des tenues officielles du CSS pour la nouvelle saison, ainsi que celle des nouvelles recrues, a montré la valeur des supporters de la capitale du sud et leur grand amour pour leur club ».

Il a ajouté : « La responsabilité qui repose sur mes épaules après mon retour au CSS est très importante, mais les recrutements opérés par la nouvelle direction sont excellents et bien étudiés. Tous les nouveaux joueurs sont des internationaux qui possèdent un grand talent footballistique, une solide expérience et une bonne connaissance du fait que le Club Sportif Sfaxien est un grand nom en Afrique et dans le monde arabe. »

Il a également exprimé l'espoir que son retour insuffle un nouvel élan à l'équipe et qu'il soit à la hauteur des attentes des nombreux supporters, afin que le CSS retrouve sa place naturelle, grâce au travail acharné, à la persévérance, à la confiance et au soutien des fans envers les joueurs et la direction.

Les nouvelles recrues du Club Sportif Sfaxien sont : Mohamed Salah Mehadhbi, Ali Maâloul et Hamza Mathlouthi (Tunisie), Kevin Mondeko (RD Congo), Jamal Travis Mutyaba (Ouganda), Ammar Tayfour (Soudan), Willy Onana (Cameroun) ainsi que Hassa Madou et Draogo (Burkina Faso).

À noter que le CSS entamera son parcours en Ligue 1 professionnelle de football en accueillant l'Espérance Sportive de Zarzis dimanche, au stade Taïeb Mhiri.