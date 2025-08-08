Tunisie: Ben Arous - El Mourouj - Démarrage des travaux de réhabilitation de la cité Al Amal

8 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le projet d'aménagement de la Cité Al Amal à El Mourouj (gouvernorat de Ben Arous), a démarré dans le cadre du second programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation.

Ce chantier, dont la fin est prévue au mois de juillet 2026, est réalisé moyennant un financement de 4 millions de dinars alloué conjointement par l'Etat tunisien, l'Union européenne et l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement.

Les travaux concernent, notamment, l'installation de réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées, l'asphaltage de routes et la création d'une zone verte.

Le second programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation (2019-2028) prévoit le réaménagement de 160 cités, moyennant une enveloppe de 819,632 millions de dinars.

