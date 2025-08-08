Tunisie: Investissements en forte hausse au pays grâce au projet touristique de Jendouba

De janvier à juin 2025, la Tunisie a connu une nette augmentation des investissements déclarés à l'échelle nationale, annonce la Tunisia Investment Authority (TIA) dans un communiqué publié hier. Le total des investissements atteint 3,3 milliards de dinars, soit une hausse de 16,9 % par rapport à la même période en 2024.

Cette dynamique est notamment portée par un projet touristique majeur dans le gouvernorat de Jendouba, d'un montant de 300 millions de dinars, qui devrait créer environ 600 nouveaux emplois. Au total, les investissements déclarés devraient générer près de 45 839 opportunités d'emploi, soit une progression de 4 % par rapport à l'année précédente.

Les opérations de création d'entreprise dominent largement, représentant 75 % des investissements (2,48 milliards de dinars) et 88 % des emplois projetés (40 310 postes).

Sur le plan sectoriel, le secteur industriel reste en tête avec 37 % des investissements totaux et 39 % des emplois prévus, affichant une progression de 9,6 % des investissements et de 7,5 % des créations d'emplois par rapport à 2024.

Le secteur des services suit avec 23 % des investissements (749,2 millions de dinars) et 48 % des emplois (21 795 postes). Malgré un recul de 18 %, le secteur agricole représente encore 18 % des investissements (586,6 millions de dinars) et 4 832 emplois.

Le tourisme contribue avec 13 % des investissements (434,3 millions de dinars) et la création de 1 050 emplois. Les énergies renouvelables captent 9 % des investissements (307 millions de dinars), avec un projet d'envergure de 280 millions de dinars dans la région de Kairouan, qui représente à elle seule 10,1 % du total des investissements.

Les zones de développement régional concentrent 51 % des investissements, soit 1,685 milliard de dinars. Par ailleurs, les projets d'intérêt national (PIN) déclarés à la TIA totalisent 715,2 millions de dinars et devraient générer 1 319 emplois.

En termes de structure du capital, les projets avec participation étrangère s'élèvent à 944,5 millions de dinars (29 % du total) et devraient créer 8 880 emplois, soit 19 % des emplois déclarés.