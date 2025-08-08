Tunisie: Hausse du chiffre d'affaires dans les télécoms portée par le fixe et l'Internet

Le secteur des télécommunications en Tunisie a enregistré une hausse de 2 % de son chiffre d'affaires en juin 2025 par rapport au mois précédent, pour atteindre près de 340 millions de dinars, selon un communiqué publié vendredi par l'Instance Nationale des Télécommunications (INT).

Cette progression intervient après un chiffre d'affaires de 232,5 millions de dinars en mai 2025, également en hausse de 2 %, alors que le secteur avait connu un recul de 6 % en avril, avec 325,3 millions de dinars.

Le secteur a connu sa meilleure performance en mars 2025, avec une hausse exceptionnelle de 23 % du chiffre d'affaires, soit 346,4 millions de dinars, portée par le lancement du service 5G, malgré un léger recul en février.

Sur le plan des abonnements, le marché du téléphone fixe affiche une progression régulière avec un taux d'abonnement mensuel par foyer passant à 51,9 % en juin 2025, contre 50,3 % en juin 2024 et 49,1 % en juin 2023. Le service Internet fixe suit la même tendance, avec un taux d'abonnement de 50,1 % en juin 2025, en hausse par rapport à 45,4 % en juin 2024 et 47,4 % en juin 2023.

En revanche, le marché du téléphone mobile montre un recul du nombre d'abonnements mensuels par 100 habitants, qui est passé de 135,6 % en juin 2023 à 125,5 % en juin 2024, puis à 122,1 % en juin 2025. De même, les abonnements à l'Internet mobile ont diminué, atteignant 89,3 % en juin 2025, contre 91,5 % en juin 2024 et 94 % en juin 2023.

L'INT explique cette baisse par la résiliation d'un opérateur de réseau mobile virtuel, qui a cessé ses activités en 2024, ainsi que par la mise à jour des données des opérateurs dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision n°3 de 2024, visant à protéger les droits des consommateurs lors de la souscription aux services mobiles grand public.