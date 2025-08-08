Afrique: CHAN 2025 - L'Algérie et l'Afrique du Sud se neutralisent

8 Août 2025
Radio France Internationale

L'Algérie et l'Afrique du Sud se sont quittés sur un nul ce vendredi 8 août (1-1). L'Algérien Abdennour Belhocini a ouvert le score et Thabiso Kutumela a égalisé juste avant la fin de la première période.

Auteurs d'une victoire sans bavure face à l'Ouganda (3-0), pays co-organisateur avec la Tanzanie et le Kenya, les hommes de Madjid Bouguerra affrontaient l'Afrique du Sud au stade Nelson-Mandela de Kampala City ce vendredi 8 août. Un succès face au Bafana-Bafana était synonyme de qualification au second tour de la compétition.

Dès la 14e minute, les Fennecs se sont montrés déjà dangereux avec un premier tir cadré de Abderrahmane Meziane capté par le portier sud-africain, après un centre au second poteau de Aymen Mahious. D'une superbe reprise du droit, le joueur de Constantine Abdennour Belhocini ouvre le score à la 29e minute.

De retour au CHAN après 11 ans d'absence, l'Afrique du Sud avait la lourde tâche de faire son entrée dans la compétition face à une Algérie en pleine confiance. Les Bafana Bafana A' ont bien eu du mal à exister. Mais dans la dernière minute de la première période, Thabiso Kutumela, avec un tir croisé du gauche, permet aux Sud-Africains d'égaliser pour leur seule vraie occasion (45e +1).

En seconde période, une parade du portier sud-africain empêche Abderrahmane Meziane d'inscrire le deuxième but des Fennecs (50e). Après une construction intéressante, une tête de de Aymen Mahious filait juste à côté des cages sud-africaines de Samukelo Xulu (67e). L'Algérie a beau pousser et se créer d'autres occasions, le score en restera là face à un bloc compact et solidaire.

