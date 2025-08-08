Togo: Fièvre typhoïde à Kara - Un mort, plusieurs cas graves, l'État mobilisé

8 Août 2025
Togonews (Lomé)

Une épidémie de fièvre typhoïde sévit actuellement dans la région de la Kara, avec pour épicentre le village de Pamini, situé dans le canton de Nadoba, commune Kéran 3.

Selon les informations du ministère de la Santé, plusieurs cas ont été confirmés, dont quatre en état grave et un décès.

D'autres cas symptomatiques présentant des douleurs abdominales, de la fièvre, des vomissements et un manque d'appétit ont également été recensés.

Tout a commencé au sein d'une concession de la localité, où plusieurs membres de la même famille ont présenté des symptômes similaires.

Ils ont été pris en charge d'abord au Centre médico-social de Nadoba, puis transférés au Centre hospitalier préfectoral de Kanté. Les cas les plus graves ont été évacués au CHU de Kara.

Le personnel médical a reçu des instructions pour assurer une prise en charge gratuite et rapide des patients.

Les autorités insistent sur l'importance des gestes simples pour limiter la propagation de la maladie.

Des campagnes de sensibilisation communautaire ont été lancées dans la zone concernée.

La fièvre typhoïde est une infection bactérienne grave, transmise principalement par l'eau ou des aliments contaminés. Elle est potentiellement mortelle sans traitement adapté.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.