Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'aire de santé de Mushebere au bord de l'asphyxie, faute de moyens

8 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'aire de santé de Mushebere, rattachée à la zone de santé de Birambizo, dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu, traverse une crise profonde. Dépourvue de moyens, cette structure peine à assurer le moindre service médical à une population déjà fragilisée par la précarité et l'insécurité.

« Nous manquons de tout : pas d'intrants, pas de médicaments essentiels, aucun soutien des partenaires », alerte Ahadi Uwihoreye Pitié, infirmier titulaire du centre.

Selon lui, seuls quelques produits de base comme le paracétamol sont disponibles, rendant impossible une prise en charge correcte des patients.

La situation, qui se détériore depuis plusieurs années, oblige les malades à être transférés vers l'hôpital de Mwesso, situé dans le territoire voisin de Masisi. Un trajet long et coûteux, souvent inaccessible pour les habitants de Mushebere.

« Les patients que nous recevons sont en ambulatoire. Faute de moyens, nous ne pouvons rien faire ici », déplore l'infirmier.

Dans une région où l'insécurité complique déjà l'accès aux soins, cette crise sanitaire locale met en péril la vie de centaines de personnes. Les appels à l'aide se multiplient, mais restent pour l'instant sans réponse.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

