Congo-Kinshasa: Deux jeunes frères abattus à bout portant par des hommes armés à Goma

Deux jeunes hommes, membres d'une même famille, ont été abattus à bout portant par des hommes armés dans la nuit du jeudi au vendredi 8 août sur l'avenue du 30 juin, dans la cellule universitaire à Goma, au Nord-Kivu.

Selon des sources locales, les deux frères revenaient du travail vers 19 heure local à bord de leur véhicule quand quatre hommes armés sur deux motos ont surgi et ouvert le feu. Les assaillants, agissant rapidement, ont ensuite disparu, laissant les victimes grièvement blessées dans leur voiture. Transportés à l'hôpital, leur décès a été constaté par le corps soignant.

Des témoins rapportent qu'une trentaine de minutes après cette attaque, des coups de feu ont été entendus vers le bar Kivu Fiesta, dans le quartier Imbi, dans la commune de Goma où une autre attaque armée a été signalée, mais le bilan n'était toujours pas encore connu jusque ce midi 8 août.

Ce récent drame s'inscrit dans un contexte de montée de l'insécurité à Goma, où des bandits armés circulant souvent à moto sévissent régulièrement la nuit, créant la peur parmi la population, selon des témoignages concordants.

Ces sources locales indiquent par ailleurs que la région de Nyiragongo, voisine de Goma, connaît également une recrudescence d'actes de banditisme, notamment dans le village Kabale Katambi où des individus armés commettent des agressions répétées, provoquant le déplacement des habitants vers Mugunga, au nord de Goma.

Cette situation sécuritaire fragile et les violences fréquentes rendent le retour à la normale difficile pour les populations locales dans cette région sous occupation de la rébellion du M23-AFC.