Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Une dizaine de maisons ravagées par un incendie à Mwenga

Un incendie a réduit en cendres une dizaine de maisons dans le village d'Ilinda, territoire de Mwenga, dans la nuit du mercredi au jeudi 7 août. L'origine du sinistre reste inconnue, mais les dégâts sont considérables : plusieurs familles se retrouvent sans abri.

Henri Makambu, coordinateur ad intérim de la société civile locale, confirme les faits et exprime sa profonde tristesse face à ce drame. Il appelle les habitants à redoubler de vigilance, notamment dans l'utilisation des kits solaires et autres dispositifs photovoltaïques, en cette période de fortes chaleurs.

« Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté pour qu'elles viennent en aide aux sinistrés, privés de tout », a-t-il plaidé.

Ce nouvel incendie s'inscrit dans une série inquiétante de sinistres qui frappent le Sud-Kivu en pleine saison sèche. La ville de Bukavu reste la plus touchée, avec plus d'une centaine de maisons parties en fumée depuis le mois de juillet.