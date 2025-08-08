Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Une dizaine de maisons ravagées par un incendie à Mwenga

8 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un incendie a réduit en cendres une dizaine de maisons dans le village d'Ilinda, territoire de Mwenga, dans la nuit du mercredi au jeudi 7 août. L'origine du sinistre reste inconnue, mais les dégâts sont considérables : plusieurs familles se retrouvent sans abri.

Henri Makambu, coordinateur ad intérim de la société civile locale, confirme les faits et exprime sa profonde tristesse face à ce drame. Il appelle les habitants à redoubler de vigilance, notamment dans l'utilisation des kits solaires et autres dispositifs photovoltaïques, en cette période de fortes chaleurs.

« Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté pour qu'elles viennent en aide aux sinistrés, privés de tout », a-t-il plaidé.

Ce nouvel incendie s'inscrit dans une série inquiétante de sinistres qui frappent le Sud-Kivu en pleine saison sèche. La ville de Bukavu reste la plus touchée, avec plus d'une centaine de maisons parties en fumée depuis le mois de juillet.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.