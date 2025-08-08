Congo-Brazzaville: Musique - Didi B sur scène au stade Alphonse-Massamba-débat

Figure incontournable du rap ivoirien, Didi b sera sur scène pour la toute première fois, le 15 août, à Brazzaville au stade Alphonse-Massamba-débat, dans le cadre de la première édition du festival indépendance Day. Tout au long de ce rendez-vous, le public aura l'occasion de la musique dans différents styles avec les grands noms de la scène musicale.

De son vrai nom Bassa zerehoue Diyilem, Didi b est un jeune rappeur qui s'impose actuellement comme l'artiste ivoirien le plus en vue. Sa carrière musicale a débuté en 2009 au sein du groupe du hip-hop " kiff no beat" connu pour ses différents styles mélangeant ainsi raggae, ragga, dance hall, rap dont ils ont surnommé le Dirty décalé. C'est précisément en 2013 que ce jeune artiste rappeur a entamé une carrière solo avec la sortie de son tout premier album " Mojo Trône 1", avec des titres tels que " la vie c'est loin", " level", " Mes nuages" , devant des grands classiques et le plaçant à la tête d'affiche du Hip hop ivoirien.

Son ascension fulgurante dans le paysage musical ivoirien et africain intervient en 2018 avec la sortie de son deuxième album " Mojo Trône 2", qui a connu un grand succès retentissant dépassant plus de mille ventes physiques, plus de cinquante millions de vues de streaming sanctionnées par une tournée en Afrique, en Europe, en Amérique, un disque d'or remis par l'association des producteurs et éditeurs de musique de côte d'ivoire, un prix du meilleur album en 2022, un prix du meilleur featuring et un prix du meilleur clip vidéo.

Sa notoriété n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt d'un travail acharné et de détermination, car l'artiste a affronté des obstacles et défis, notamment la concurrence féroce avec le style coupé-décalé, un genre musical très populaire en Côte d'Ivoire. Sa capacité et à se démarquer des autres reside, par ailleurs, dans sa volonté de raconter des histoires à travers sa musique, abordant aussi des thématiques variées allant de l'amour, à la vie quotidienne. Ses collaborations avec d'autres artistes influents lui ont permis d'élargir son audience, de renforcer sa crédibilité, de toucher des segments de marché variés et de consolider sa position sur la scène musicale tant au niveau national qu'international. Cette messe culturelle, qui entend devenir une tradition culturelle au Congo, fera le métissage musical et culturel des différents horizons, tout en confrontant la diversité des cultures.

A travers cette première édition, l'événement qui transcende les frontières culturelles, sociales, historiques et géographiques veut poser les bases d'un événement pérenne pour devenir au cours des prochaines éditions un évènement majeur, proposant de s'immerger dans la créativité des musiques de cultures africaines. Si la musique restera le vecteur essentiel de cette édition, un large éventail d'activités pluridisciplinaires et sociales sera proposé afin de permettre une meilleure compréhension de la réalité culturel au Congo. On retrouvera sur scène des artistes tels que Fally Ipupa, Niska, Dadju, Ronisia, Paterne Maestro, Diesel Gucci, IBA One, Focalistic, Dj Peet, Vinny Balthazar, Emilio Lacass, Kazama, Elverone Ndinga et bien d'autres.