Congo-Brazzaville: Littérature - Dieudonné Niangouna publie 'Comme embrasser dans la bouche un mouton qui rumine'

A travers cette oeuvre de plus de cent vingt pages, le romancier congolais, Dieudonné Niangouna, invite a la lecture immersive de son autoportrait porté par une langue à la fois poétique, lyrique , burlesque avec une tendresse brute aux images robustes qui aborde sans concession et sans fausse pudeur le rôle du poète dans la société d'aujourd'hui.

" Comme embrasser dans la bouche un mouton qui rumine", est un corps ouvert, traversé par la parole, la pluralité des identités et le vertige du langage. Dieudonné Niangouna y rumine sa propre présence comme une rumeur de soi, un soi multiple, habité par plusieurs langues, plusieurs géographies et plusieurs voix. En lui résonnent les échos du père, des poètes, des dramaturges, comme autant des strates qui composent son être et sa parole. Il interroge la manière dont les choses, les mots, les genres , nous sont donnés, nous traversent, nous désignent ou nous excluent

Mais Ce livre, loin d'être uniquement grave, fait de l'humour une clef d'introspection, une arme douce et acerée à la fois pour dire le trouble, la fatigue d'être assigné, les jeux de rôle que l'on subit ou que l'on finit par jouer soi-même. Dieudonné Niangouna y raconte sans jamais s'expliquer à la manière d'un funambule sur sa propre planche. Il est à la fois le lieu, l'auteur, le décor et la cible. C'est là que la vie se joue, dans cette écriture où le théâtre du monde devient monologue intérieur. Une langue charnelle, instable, jubilatoire qui fait entendre la tension entre l'excès d'être et l'impossibilité d'être un

"Au fond, la scène c'est de la fiction. L'histoire est un roman, le récit dans lequel toutes les narrations s'accouplent, s'affrontent, s'imbriquent, s'attirent, s'entrechoquent, s'entremêlent et se fusionnent en un fleuve choral qui se joue de la bouche du narrateur, qui se moque du lecteur, qui empêche aux chercheurs de trouver le soleil, qui interroge les penseurs, qui trouble les spectateurs et qu'un matin ou un soir quelqu'un quelque part, au pied d'un arbre ou dans un bureau du ministère, une équipe de chercheurs, une réunion de commères dans une cour commune ou assemblée de vieux autour d'un verre, arrive à se dire " et si seulement c'était cela l'histoire", dit-il il

style affiné, thématiques pertinents, poésie dans la prose, jeu libre avec les mots, humour noir, Dieudonné Niangouna n'écrit pas, il sculpte des émotions, peint des états d'âmes, grave à l'ancre l'amour des lettres de révolutions noires de demain, capture de sa plume des tranches de vie . L'auteur mêle un langage classique, populaire, poétique et, ses textes sont empreints de la réalité congolaise qu'il a vécue, des réalités vécues grâce à ses lectures, de ses rêveries, de ses envies. On y rencontre des sujets graves traités avec grand humour, des anecdotes qui interpellent.

Dieudonné Niangouna parle donc des ravages causés par la guerre civile et les séquelles de la colonisation française, proposant ainsi une écriture foncièrement contemporaine qui le place dans la veine des auteurs avant gardistes. Comme Sony Labou Tansi, il questionne la vérité de l'illusion pour ne pas laisser son monde à la merci de l'illusion de la vérité. Dieudonné Niangouna est un écrivain , dramaturge et metteur en scène congolais, auteur de plusieurs romans dont " papa tombe dans la lune" en 2022; " la mise en papa " en 2023 ; " salve d'honneur pour orchestre à papa " en 2024.