Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Le parcours de Celestin Kouka (2)

Célestin Kouka dit Celio, auteur compositeur, chanteur personnage charmant, élégant, rayonnant d'une beauté admirable, fut cofondateur des orchestres OK Jazz et Bantous de la capitale ainsi que l'orchestre Le Peuple du trio Cepakos.

A la suite de la création de l'orchestre Bantous de la capitale dont la sortie officielle eut lieu le 15 août 1959 au bar chez Faignond, les Bantous de la capitale bénéficièrent en 1960 du soutien de certains apparatchiks du régime du président Abbé Fulbert Youlou dont les ministres Prosper Gandzion, Frédéric Nzalakanda et Jacques Bankaites (commerçant).

Notons que Célestin Kouka Celio, un des vétérans de la musique congolaise, participa à l'exaltante, brillante et fulgurante épopée de l'orchestre Bantous dans l'arène musicale congolaise, en Afrique et en Europe au cours des décennies 60 et 70. Il est l'une des figures de proue du groupe de par sa célébrité aux côtés de Jean Serge Essous, Nino Malapet et Edo Ganga qui fut son compagnon de lutte dans le Negro Jazz et l'OK Jazz.

Celio et Edo Ganga, un tandem de chanteurs dans plusieurs titres produits par les Bantous de la capitale dont "Rozalie Diop", une oeuvre de Kouka Célestin, dédiée à une Sénégalaise dont il fit la connaissance lors du séjour des Bantous de la capitale à Dakar au Sénégal en 1966 au cours du Festival des arts nègres, où les Bantous de la capitale remportèrent un franc succès avec la célèbre dance des bouchers.

Sur le chemin du retour pour Brazzaville, les Bantous furent escale à Abidjan en Côte D'ivoire où ils livrèrent quelques concerts. Signalons qu'au cours d'un concert des Bantous à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, Célestin Kouka, redoutable chanteur de charme, sa beauté enflamma le coeur d'une Ivoirienne prénommée Jeanine (petite fille du président Houphouet Boigny, Ce fut le début d'une idylle qui par la suite se concrétisa par un mariage à Brazzaville célébré par le maire de la ville, une union qui vola en éclats peu de temps à prés.

En effet, Jeanine fonctionnaire au Bureau régional de l'OMS Afrique à Brazzaville, grâce a ses bons offices, trouva un emploi pour son mari dans cet organisme du système des Nations unies, mais malheureusement Célestin Kouka, hanté par le démon de la musique déclina l'offre, préférant garder son statut de musicien. Ce refus fut à l'origine de leur divorce.

Signalons que l'arrivée de Mulamba Joseph, alias Moujos (ancien Sociétaire de l'African Fiesta), dans l'orchestre Bantous en Janvier 1964 fut non seulement un événement majeur dans l'évolution des Bantout de la capitale sur la sciène musicale congolaise, mais elle apporta également une plus value à Kouka Célestin dont la célébrité connue une ascension fulgurante grâce au duo qu'il forma avec Moujos.

Celio et Moujos, un duo dont la voix et la beauté physique de chacun attiraient plus d'un mélomane et qui créa un nouveau style au sein de l'orchestre Bantous de la capitale dont les titres époustouflants tels que ²Bolingo Elie", ²Brazza Mboka Etoumba", ²Anto na nganda" de Moujos et "Comité ya Bantous", un titre sublime de Kouka Célestin en sont une parfaite illustration et emballèrent les mélomanes des deux rives du fleuves Congo. Rappelons que "Comité ya Bantous" chanté en langue lari, est une chanson où la voix rocailleuse de Jean Serge Essous fut mise sur orbite et connue un immense succès. A Suivre !