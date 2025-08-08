Congo-Brazzaville: Cinéma - Brazzaville accueille la 1re édition du Festival Mwassi, film d'Afrique Ô Féminin

Du 25 août au 8 septembre 2025, la ville de Brazzaville vibrera au rythme des images, des récits et des émotions féminines, à l'occasion de la toute première édition du Festival Mwassi Film d'Afrique Ô Féminin. Un rendez-vous inédit qui entend redonner la parole aux femmes africaines cinéastes, toutes professions confondues, et valoriser les créations cinématographiques locales.

Ce festival, né de la volonté de rééquilibrer les représentations dans l'industrie cinématographique africaine, s'impose comme un espace de reconnaissance, de diffusion et de réflexion autour du regard des femmes sur leurs sociétés, leurs histoires et leurs combats. Il mettra en lumière des oeuvres réalisées, écrites, produites ou interprétées par des femmes africaines, qu'elles soient réalisatrices, scénaristes, actrices, monteuses, productrices ou techniciennes.

Le festival Mwassi, « femme, en lingala » se veut un acte militant et poétique qui visera à déconstruire les stéréotypes de genre dans les récits cinématographiques, et à ouvrir un dialogue entre générations de créatrices africaines.

Pendant 11 jours, le menu de cette édition sera composé des projections de films venus de tout le continent, donnant à voir la diversité des expériences féminines à l'écran, des tables rondes abordant des sujets essentiels sur la question de la place de la femme dans le cinéma, des ateliers de formation ( esthétique de films, jeu d'acteur, atelier documentaire), en écriture de scénario, réalisation, production, montage ou encore direction d'acteurs, animés respectivement par des professionnelles aguerries telles que Pierre-Manau Ngoula (commissaire du festival) , Germaine Ololo, Valerie Ossouf et biens d'autres, des partages d'expérience et échanges entre cinéastes, productrices, techniciennes et jeunes talents.

Un focus sur les productions locales

Le cinéma congolais, et plus largement le cinéma du Bassin du Congo, aura une place centrale dans cette édition. Plusieurs films produits localement seront projetés, permettant de valoriser le savoir-faire congolais, de susciter des vocations et de créer des passerelles entre créateurs et publics. Un concours de courts-métrages exclusivement réservé aux femmes du Congo-Brazzaville sera également lancé, avec à la clé une résidence de création et des bourses de production.

Le Festival Mwassi ne s'inscrit pas seulement dans une logique de diffusion artistique, mais aussi dans une dynamique de changement structurel. Il questionne la place des femmes dans les circuits de financement, de distribution et de diffusion du cinéma africain. À travers des débats et plaidoyers, il cherche à impulser des politiques plus inclusives dans un secteur en pleine mutation.

Par conséquent, un appel à candidature est lancé à l'endroit des participantes jusqu'au 15 aout. Comme mentionné sur la plate-forme du festival, les candidates sont priées de remplir le formulaire et de le renvoyer à l'adresse indiquée sur la page facebook de l'évènement : noms, prénoms, âge, adresse, email, téléphone, parcours et expériences, le choix des ateliers, la motivation et l'engagement dans le secteur cinématographique