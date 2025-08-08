Congo-Brazzaville: Parti congolais du travail - Lancement des travaux préparatoires du 6e congrès ordinaire

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a procédé le 7 août au Palais des congrès de Brazzaville au lancement officiel des travaux préparatoires du 6e congrès ordinaire, couplés à la cotisation spéciale pour son financement.

La cérémonie, qui a connu la participation de nombreux cadres, militants et sympathisants du PCT venus des différents arrondissements de Brazzaville, s'est déroulée en présence de nombreux invités et alliés du parti socle de la majorité présidentielle. Le président du comité préparatoire et d'organisation, Pierre Moussa, a, dans son discours d'orientation, rappelé que cette cérémonie marque le début des différentes étapes préparatoires menant au 6e congrès ordinaire.

Il s'agit, a-t-il déclaré, d'un moment décisif qui engage une dynamique collective de réflexion, de concertation et d'action en vue de renforcer l'organisation du parti, de renouveler sa vision et de consolider son engagement au service du peuple congolais. « Le 6e congrès ordinaire, un événement majeur de la vie de notre parti, constitue un moment de haute intensité politique pour faire le bilan de notre action commune, analyser les mutations de notre société et définir de nouvelles orientations stratégiques pour soutenir avec efficacité la réponse institutionnelle aux aspirations profondes du peuple congolais », a rappelé Pierre Moussa.

Le 6e congrès devra renforcer, a-t-il indiqué, l'ancrage du PCT dans la population et son leadership sur l'échiquier politique national. « En effet, face à l'élection présidentielle de 2026, il nous faut consolider les fondements d'une mobilisation optimale des militants en vue d'assurer à notre candidat une victoire sans appel. Le 6e congrès ordinaire ne sera donc pas un congrès de routine.

Il devra être un congrès de relance et d'approfondissement de la ligne politique de notre parti. Il interviendra dans un contexte national et international exigeant, marqué par des défis économiques, sociaux, climatiques et sécuritaires auxquels notre pays n'échappe pas », a poursuivi le secrétaire général du PCT, appelant les membres à faire preuve de lucidité, d'audace et d'engagement total pour garantir à cet événement un succès retentissant, dans cet environnement particulièrement difficile.

Se mobiliser autour de la cotisation spéciale

D'après lui, les travaux préparatoires de ce congrès sont un chantier collectif dont le lancement constitue la première phase d'un processus rigoureux, inclusif et démocratique. « Il nous appartient de veiller à ce que ces préparatifs se mènent dans un esprit d'ouverture et de discipline militante. Le succès de ce congrès est tributaire du travail optimal que nous aurons accompli en amont.

Il revient au comité préparatoire et d'organisation la responsabilité de produire des réflexions et de réunir toutes les conditions matérielles nécessaires à la tenue des assises du congrès. Ce comité a donc un challenge à relever et notre confiance lui est totalement acquise pour l'écriture de cette nouvelle page de l'histoire du parti », a dit Pierre Moussa, exhortant les membres du comité préparatoire et d'organisation à faire preuve de plus d'engagement, de détermination, de responsabilité et de rigueur dans la réalisation des tâches qui leur incombent.

En effet, pour la réussite de son prochain congrès, le PCT compte sur la mobilisation au niveau des cellules, des sections, des comités, fédérations et des unions catégorielles. Ainsi, pour la direction politique, les bons résultats attendus ne seront pas seulement le fait du comité préparatoire et d'organisation. C'est ainsi que chacun devra apporter sa pierre à l'édifice, au niveau où il se trouve, notamment lors des consultations qui seront menées à travers les assemblées générales des comités et des congrès fédéraux. « Chaque militant devra ainsi se sentir impliqué, écouté et acteur de cette dynamique.

La réussite du 6e congrès ordinaire dépendra aussi de notre capacité collective à assumer pleinement nos responsabilités financières. La cotisation spéciale pour le financement de ce congrès n'est pas une simple opération financière; elle est un acte militant, une expression concrète de notre attachement au parti et à ses idéaux. Notre soutien financier est donc essentiel pour la réussite de ce congrès. Je sais pouvoir compter sur l'engagement, la fidélité et la générosité de tous pour réunir les moyens requis.

Nous sommes tenus de le faire, car c'est un devoir de tout militant », a conclu Pierre Moussa, invitant les animateurs du parti à tous les niveaux à s'employer à la sensibilisation des militants pour que la campagne de cotisation spéciale soit largement fructueuse.