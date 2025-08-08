Congo-Kinshasa: Le gouvernement Suminwa 2 publié

Annoncé depuis deux semaines, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) est désormais connu.

C'est à une heure du matin, le 8 août, que l'équipe Suminwa 2 a été dévoilée sur la Radiotélévision nationale congolaise. Elle compte 53 membres : 6 vice-Premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Quinze ministres ont quitté le gouvernement, tandis que d'autres ont été soit permutés, soit maintenus à leur poste. Parmi les départs figurent notamment Didier M'Pambia et Wivine Molaka.

Du côté des nouvelles entrées, on note la nomination d'Adolphe Muzito au poste de vice-Premier ministre chargé du Budget et d'Eliezer Ntambwe comme ministre près le ministre de la Défense nationale. En revanche, ni Martin Fayulu, ni ses proches collaborateurs ne font partie du gouvernement Suminwa 2. Le leader de Lamuka avait conditionné la formation d'un nouvel exécutif à l'organisation d'un dialogue entre les différentes forces sociales et politiques du pays.

Voici la composition du gouvernement Suminwa 2 : *Première ministre:* Judith Suminwa Tuluka *Vice-Premiers ministres* - Intérieur : Jacquemain Shabani Lukoo - Transports : Jean-Pierre Bemba Gombo - Défense : Guy Kabombo Mwadiamvita - Économie : Daniel Mukoko - Budget : Adolphe Muzito - Fonction publique : Jean-Pierre Lihau *Ministres d'État* - Plan : Guylain Nyembo - Affaires étrangères : Thérèse Kayikwamba - Agriculture : Muhindo Nzangi - Industrie : Aimé Boji - Actions sociales : Ève Bazaïba - Justice : Guillaume Ngefa - Hydrocarbures : Acacia Bandubola - Éducation : Raïssa Malu - Urbanisme et Habitat : Alexis Gisaro - Formation professionnelle : Marc Ekila - Développement rural : Grégoire Mutond - Relations avec le Parlement : Guy Loando *Ministres* - Finances : Doudou Fwamba - Santé : Roger Kamba - Commerce : Julien Paluku - Environnement : Marie Nyange - Infrastructures et Travaux publics : John Banza - Enseignement supérieur et universitaire : Marie-Thérèse Sombo - Travail : Ferdinand Massamba - Postes et Télécommunications : José Panda - Économie numérique : Augustin Kibassa - Mines : Louis Watum - Ressources hydrauliques et Électricité : Aimé Molendo Sakombi - Communication et Médias : Patrick Muyaya - Aménagement du territoire : Jean-Lucien Bussa - Entrepreneuriat : Justin Kalumba - Tourisme : Didier Manzenga - Pêche : Jean-Pierre Tshimanga - Culture et Arts : Yolande Elebe - Droits humains : Samuel Mbemba - Affaires foncières : Oneige Nsele - Intégration régionale : Floribert Anzulini - Sports et Loisirs : Didier Budimbu - Portefeuille : Julie Mbuyi - Genre et Famille : Micheline Ombaye - Jeunesse : Grâce Kutino *Ministres délégués* - Près le ministre des Affaires étrangères : Crispin Mbadu - Près le ministre de l'Environnement : Alerte Bahati - Près le ministre de l'Urbanisme et Habitat : Angèle Bangasa Yogo - Près le ministre des Affaires sociales : Irène Esambo - Près le ministre de la Défense nationale : Eliezer Thambwe *Vice-ministres* - Budget : Élysée Bokumwana - Intérieur : Eugénie Tshiela - Affaires étrangères : Noëlla Ayenagato - Finances : Gracia Yamba - Éducation : Théodore Kazadi - Affaires coutumières : Mwami Ndeze Katurebe Jean-Baptiste