Congo-Brazzaville: Semaine mondiale de l'allaitement maternel - Un appel à bâtir des soutiens durables pour les mères

Du 1er au 7 août 2025, le Congo-Brazzaville comme partout dans le monde a célébré la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Sur le thème « Prioriser l'allaitement : créer des systèmes de soutien durables », cette édition a mis l'accent sur la responsabilité collective pour accompagner les mères dans une pratique vitale pour la santé des nourrissons.

Selon les dernières données de l'Unicef, moins de 45 % des bébés congolais sont allaités exclusivement au sein pendant les six premiers mois de leur vie, bien en deçà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le manque d'information, la pression sociale, la précarité économique et l'absence de mesures adaptées dans le monde du travail constituent les principaux freins. De nombreuses femmes interrompent précocement l'allaitement pour reprendre le travail, souvent sans congé de maternité suffisant ni espace dédié à l'allaitement.

Pour Clarisse, 29 ans, mère d'un petit garçon de 5 mois, « l'allaitement est une belle expérience, mais c'est aussi très exigeant. Sans le soutien de ma mère et de la sage-femme du quartier, je n'aurais pas tenu deux semaines. »

Sachant que le thème de cette année n'encourage plus seulement les mères à allaiter, mais de bâtir autour d'elles des environnements favorables et protecteurs, l'OMS et l'Unicef se sont joints. Ils appellent les gouvernements, les employeurs et les communautés à institutionnaliser des mécanismes de soutien : congés de maternité prolongés, accompagnement postnatal, formation du personnel de santé, protection contre le marketing agressif des substituts de lait. Autant de leviers à activer pour garantir un allaitement efficace et prolongé.

Au Congo, des efforts ont été réalisés, notamment avec l'adoption de la stratégie nationale de nutrition et la promotion de l'allaitement dans les hôpitaux. Mais beaucoup reste à faire, selon les associations de femmes et les professionnels de santé. D'après Noella Pindi, sage-femme au Centre de santé intégré Jane-Vialle : « Allaiter ne devrait pas dépendre du courage individuel d'une mère, mais d'un système qui la soutient. C'est un investissement dans la santé publique, l'éducation, et même l'économie.»

Investir dans les femmes, investir dans l'avenir

Les études montrent qu'un allaitement optimal pourrait éviter des milliers de décès infantiles chaque année, réduire les risques de maladies chroniques et améliorer les performances cognitives des enfants. Pour les mères, il diminue aussi les risques de cancer du sein et de diabète de type 2.

En cette semaine mondiale, le message est clair : soutenir l'allaitement maternel, c'est soutenir les femmes, les familles et les générations futures. Cela suppose une volonté politique ferme, une implication des communautés et une transformation des mentalités. Cela commence par une écoute bienveillante des mères, car derrière chaque bébé allaité, il y a une femme qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, à son tour.