Après plusieurs semaines de mobilisation, marquées par des revendications persistantes dans le secteur de la justice, le Gouvernement a conclu un protocole d'accord avec les syndicats SYSJUST et UNTJ. Cet acte, signé le 7 août 2025 à la Primature, consacre le retour à un climat de dialogue et de responsabilité partagée.

Le jeudi 7 août 2025, à la Primature, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal a apposé sa signature au nom du Gouvernement sur un protocole d'accord conjointement établi avec le Syndicat des travailleurs de la justice (SYSJUST) et l'Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ). La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, sous l'égide du Président du Haut Conseil du Dialogue Social, Mamadou Lamine Dianté ayant assuré la fonction de facilitateur durant tout le processus de négociation.

Cet accord couronne de longues semaines de pourparlers nourris et de concessions réciproques entre les parties. Le ministre BOUCAL, dans son allocution, a souligné l'importance de cet engagement mutuel, saluant le sens de la responsabilité et la posture constructive des représentants syndicaux. Il a, par ailleurs, réitéré l'engagement ferme de l'État à privilégier la voie du dialogue comme socle fondamental du vivre-ensemble institutionnel et du bon fonctionnement des services publics.

Une exigence de suivi et de respect des engagements

S'exprimant au nom des deux syndicats, Monsieur Abdoulaye MBOUP, Secrétaire général de l'UNTJ, a appelé le Gouvernement à maintenir une communication constante et à veiller à l'application stricte des termes du protocole. Il a tenu à féliciter le ministre BOUCAL pour son écoute attentive et sa volonté de dialogue, tout en l'encourageant à poursuivre dans cette dynamique vertueuse, favorable à un climat socioprofessionnel stable et apaisé.

Une sortie de crise saluée

La signature de cet accord met un terme à quarante-cinq jours de mobilisation syndicale dans le secteur de la justice, période marquée par des tensions croissantes et une rupture partielle du dialogue. Elle est perçue par les différentes parties prenantes comme une issue positive et prometteuse, renforçant la place du dialogue social dans la gouvernance publique.