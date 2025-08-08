Afrique: Al Ahly domine le classement CAF 2025 avant les tirages interclubs

Le club égyptien d'Al Ahly conserve sa première place au classement des clubs de la CAF pour l'année 2025, selon la dernière mise à jour publiée ce vendredi, à la veille des tirages au sort de la phase préliminaire des compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2025/26.

Les tirages au sort de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies auront lieu ce samedi à Dar es Salaam, à 13h (heure locale), soit 10h GMT. Ce classement détermine la répartition des équipes dans les différents pots.

Pour télécharger un graphique du classement des clubs de la CAF pour 2025, CLIQUEZ ICI.

Ce classement offre un aperçu fascinant des forces actuelles du football de clubs africain, entre géants historiques et nouvelles puissances émergentes sur le continent.

Avec 78 points, Al Ahly trône en tête, confirmant son statut de club le plus titré d'Afrique et sa domination récente, avec quatre sacres en Ligue des Champions lors des six dernières saisons.

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) suivent avec 62 points, affirmant leur suprématie en Afrique australe et leur régularité sur la scène continentale. En troisième position, l'Espérance de Tunis (57 points) incarne la force continue de l'Afrique du Nord dans les compétitions de la CAF.

Le top 5 est complété par RS Berkane (Maroc, 52 points), vainqueur de la dernière Coupe de la Confédération, et Simba SC (Tanzanie, 48 points), finaliste malheureux mais meilleur représentant de l'Afrique de l'Est.

L'Égypte confirme sa puissance avec deux autres clubs dans le top 10 : Pyramids FC (6e, 47 pts), tenant du titre en Ligue des Champions, et Zamalek SC (7e, 42 pts). Le Maroc place également Wydad AC (8e, 39 pts) et Raja CA (15e ex-aequo, 30 pts) parmi les meilleures formations.

Côté algérien, USM Alger (9e, 37 pts) et CR Belouizdad (10e, 36 pts) tiennent le haut du pavé pour leur pays.

Plusieurs clubs en progression font leur apparition dans le classement. Stellenbosch FC (Afrique du Sud), avec une histoire continentale limitée, se hisse à la 21e place (15 pts). Dreams FC (Ghana) est 26e après une belle performance récente.

Classement CAF des clubs 2025 - Top 30

Al Ahly SC (Égypte) - 78 pts Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - 62 Espérance de Tunis (Tunisie) - 57 RS Berkane (Maroc) - 52 Simba SC (Tanzanie) - 48 Pyramids FC (Égypte) - 47 Zamalek SC (Égypte) - 42 Wydad AC (Maroc) - 39 USM Alger (Algérie) - 37 10.CR Belouizdad (Algérie) - 36 11.Al Hilal SC (Soudan) - 34= Young Africans (Tanzanie) - 34 12.ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) - 33 13.TP Mazembe (RD Congo) - 30.5 14.Orlando Pirates (Afrique du Sud) - 30= Raja CA (Maroc) - 30 15.Atletico Petroleos (Angola) - 27 16.AS FAR (Maroc) - 21= MC Alger (Algérie) - 21 17.Sagrada Esperança (Angola) - 20 18.CS Constantine (Algérie) - 15= Stellenbosch FC (Afrique du Sud) - 15 19.Al Masry SC (Égypte) - 14= Rivers United FC (Nigeria) - 14 20.JS Kabylie (Algérie) - 13 21.Dreams FC (Ghana) - 12 22.Stade Malien (Mali) - 10.5 23.Horoya AC (Guinée) - 10 24.Future FC (Égypte) - 9.5 25.Étoile du Sahel (Tunisie) - 9= Marumo Gallants FC (Afrique du Sud) - 9

(Le classement complet comprend 78 clubs. Pour voir la liste intégrale, visitez www.cafonline.com)