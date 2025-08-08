Maroc: Le Kenya souhaite tirer profit de l'expertise marocaine en matière de lutte contre la cybercriminalité

8 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le Kenya souhaite tirer profit de l'expertise du Maroc en matière de lutte contre la cybercriminalité, a affirmé, jeudi à Nairobi, le procureur général du Kenya, Renson Ingonga.

Lors d'un entretien avec l'ambassadeur du Maroc auprès de la République du Kenya et de la République du Soudan du Sud, Abderrazzak Laassel, M. Ingonga a salué les avancées majeures accomplies par le Maroc dans le domaine de la criminalistique numérique, relevant qu'il s'agit d'un axe de coopération prioritaire pour le Kenya qui souhaite tirer davantage profit du savoir-faire marocain.

"Le partenariat maroco-kényan continue de jouer un rôle déterminant dans la promotion d'objectifs communs dans le secteur de la justice, en particulier dans la lutte contre les crimes transnationaux organisés", a souligné le responsable judiciaire kényan, appelant à poursuivre le partage d'expériences en matière de lutte contre la corruption et les crimes économiques.

Pour sa part, M. Laassel a qualifié le partenariat bilatéral de "mutuellement bénéfique", réaffirmant l'engagement du Royaume à renforcer cette dynamique à travers l'appui technique, des programmes conjoints de formation et l'échange de bonnes pratiques en matière judiciaire.

Les deux parties ont passé en revue les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ce partenariat, avant d'examiner les domaines d'intérêt commun notamment en matière de lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité, la corruption et la criminalité financière. Elles ont également convenu de consolider la collaboration bilatérale notamment en matière de formation continue des procureurs des deux pays.

Cette entrevue, tenue au siège de l'office du procureur général du Kenya, s'inscrit dans le prolongement du mémorandum d'entente scellé en 2023 entre les parquets des deux pays ayant permis d'établir un cadre de collaboration en matière de réformes du secteur judiciaire, de renforcement des capacités et de lutte conjointe contre la criminalité transnationale organisée.

