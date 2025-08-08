Afrique: CHAN 2024 - Epreuve kenyane pour e Onze national

8 Août 2025
Libération (Casablanca)
Par T.R

Le Onze national donnera la réplique, ce dimanche à partir de 13 heures au stade Moi International Sports Centre à Nairobi, à son homologue kenyan pour le compte de la phase de poules du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN 2024), tournoi sous l'égide de la CAF organisé conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.

Ça sera la deuxième sortie pour l'EN au moment où il s'agira du troisième match pour la sélection hôte dans ce groupe «A» à cinq. L'équipe nationale qui reste sur une victoire d'entrée face à l'Angola par deux buts à zéro reste outillée pour franchir le second cap sans dégâts.

Le coach Tarik Sektioui et ses poulains ont disposé de toute une semaine pour peaufiner les réglages et entretiennent par là même l'espoir légitime d'aller le plus loin possible dans ce championnat qu'ils ont d'ailleurs remporté à double reprise en 2018 à domicile et en 2021 au Cameroun.

Outre Kenya-Maroc, l'autre match de ce groupe, prévu dimanche à 16 heures, opposera la Zambie à l'Angola.

Toujours pour le compte de ce groupe A, deux matches de la seconde journée ont été disputés jeudi. Ainsi, la confrontation entre l'Angola et le Kenya s'est soldée sur une issue de parité, un but partout, alors que la sélection de la République démocratique du Congo a eu raison du Onze zambien sur le score de 2 à 0.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.