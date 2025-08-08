Tunisie: Gafsa/Om Lareyes - Des projets concrets pour en finir avec la crise de l'eau

Face à une situation devenue critique dans la délégation de Moularès, marquée par des interruptions fréquentes et prolongées de l'approvisionnement en eau potable, les autorités régionales se mobilisent pour apporter des solutions concrètes. Entre stress hydrique, consommation inéquitable et raccordements anarchiques, les habitants souffrent d'un accès irrégulier à un droit fondamental : l'eau.

C'est dans ce contexte préoccupant qu'un plan d'action a été enclenché, axé sur le forage de nouveaux puits, la réhabilitation des infrastructures existantes et la lutte contre les abus, afin de rétablir un approvisionnement stable et digne pour tous les citoyens. Les concertations des autorités régionales ne se sont pas fait attendre pour répondre aux doléances incessantes des citoyens. Une série de mesures a été décidée. Il s'agit d'une mise en exploitation du forage « El Baraka 6 » d'ici dimanche prochain au plus tard.

Cette mise en service permettra de porter la dotation journalière par habitant à environ 320 litres, soit près de trois fois le niveau national moyen estimé à 110 litres. Un progrès significatif dans une région longtemps marquée par des pénuries récurrentes. Dans la continuité de ces efforts, le lancement des travaux du forage « El Louza 4 » est prévu immédiatement après l'achèvement de ceux d'« El Baraka 6 ». Par ailleurs, le Crda s'est engagé à intervenir au niveau des forages Boudhief 1 et 2 pour y effectuer des travaux de nettoyage et de réhabilitation dans un délai de 20 jours.

Des interventions supplémentaires sont également programmées sur les forages de Jallabia, Nebech et Oued Essardouk, avec une étude en cours sur la faisabilité d'un nouveau forage « Sidi Boudhief 3 ».

Consciente de l'impact négatif des raccordements anarchiques et de l'utilisation de l'eau potable à des fins d'irrigation, l'autorité régionale a décidé du lancement de campagnes de terrain pour lutter contre ces pratiques illégales, qui aggravent les perturbations de la distribution, notamment dans les zones en hauteur.

Parallèlement, les travaux de raccordement des quartiers El Amal 1 et El Amal 2 au réseau de la Sonede se poursuivent, dans l'objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants et de renforcer le droit fondamental à l'eau.