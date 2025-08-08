Afrique: Mercato - Saidou Khan débarque au Parc A

Le milieu défensif gambien de 29 ans arrive aujourd'hui à Tunis pour passer la visite médicale avant de s'engager avec le Club Africain.

Libre de droit depuis son départ de Swindon Town, le mois dernier, le longiligne pivot gambien s'engagerait pour une durée de deux ans. Sur ce, si le joueur est évalué à hauteur de 100.000 euros sur Transfermarkt, sa carrière a été quelque peu ralentie, ces dernières années, avec une blessure au genou en février dernier, un coup dur qui a nécessité une intervention chirurgicale et une fin de saison prématurée pour Khan.

En 2024 aussi, Saidou Khan s'est également blessé, à la hanche cette fois-ci. Ce qui a mis fin à sa saison vers le mois de mars de la même année.

Ce faisant, ces derniers jours, le CA poursuit ses recherches en vue de dénicher un piston supplémentaire. Et outre Khan, le milieu mauritanien d'Al Hilal Omdurman, Gassouma Fofana, serait sous les radars clubistes.

Joueur d'expérience, Fofana a intégré l'été dernier le prestigieux club soudanais. Transfuge des Chypriotes de Doxa Katokopias et ancien joueur du Havre, de Guingamp et d'Amiens, le joueur de 32 ans, coté 125.000 euros sur Transfermarkt, ne serait pas une cible prioritaire pour le CA, mais son nom aurait tout de même été coché ces derniers jours.

Le troisième joueur pisté par le CA s'appelle Ngalamulume Bato, milieu défensif congolais et sociétaire des Corbeaux du TP Mazembe.

Cependant, Bato, 24 ans, est encore redevable d'une année de contrat au club de Lubumbashi et il faudrait forcément y mettre beaucoup de bonne volonté pour le débaucher.

A un tout autre poste à présent, le CA n'a pas encore abandonné la piste menant au milieu de couloir Haikel Chikhaoui, sous contrat avec Al Nasr du Koweït.

Milieu offensif polyvalent, Chikhaoui, 28 ans, se démarque par sa capacité à décrocher, à piquer et à s'adapter à différentes situations. Ex-joueur de Sochaux, Varzim du Portugal, Porto B, l'USM, du ST et Ajman des Émirats, Chikhaoui avait déjà été approché par le Club Africain vers la mi-décembre 2024, mais Ajman ne lui avait pas accordé son bon de sortie.

Mootez Zaddem vers le CSS ?

Mootez Zaddem, milieu de terrain sous contrat avec l'Espérance Sportive de Tunis, serait dans le viseur du Club Sportif Sfaxien. Lié à l'EST jusqu'en juin 2026, l'ex-joueur de Modern Sport, l'Etoile Sportive du Sahel, El Masry et Valmiera, est évalué à 400.000 euros sur Transfermarkt et pourrait quitter le champion en titre tunisien dès cet été.

Toujours volet CSS, comme attendu depuis quelques jours, le latéral Hamza Mathlouthi, 33 ans et libre de droit depuis quelques jours après son départ d'Ezzamalek, est coté 500.000 euros sur Transfermarkt et serait proche de signer avec le CSS.

Karim Tlili rejoint le FC Versailles

L'ailier droit Karim Tlili, libre de droit après avoir quitté le FC Martigues, club où il a évolué durant cinq ans, est tout proche de s'engager avec le FC Versailles. A 35 ans, l'inoxydable Tlili, évalué à hauteur de 150.000 euros sur Transfermarkt, semble insatiable et va vraisemblablement apposer sa signature sur un engagement d'une saison assortie d'une année supplémentaire en option.