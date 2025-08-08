Tunisie: La VAR bientôt de retour - La FTF dévoile ses réformes majeures

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a tenu ce vendredi une conférence de presse pour présenter les nouveautés de la saison 2025-2026, qui démarre ce week-end. De nombreuses réformes ont été annoncées, touchant aussi bien le système disciplinaire, les compétitions que la couverture télévisée.

Un nouveau cap disciplinaire : priorité au mérite sportif

Rim Bejaoui, membre du bureau fédéral, a présenté les changements apportés au code disciplinaire. Désormais, aucune équipe ne sera sanctionnée d'un forfait pour non-paiement d'amende disciplinaire. En cas de sanction visant un dirigeant, un délai d'un mois sera accordé au club, à l'issue duquel un seul point sera retiré sans autre conséquence.

Les amendes seront relevées et les sanctions allégées, tout en élargissant la marge d'appréciation des commissions disciplinaires. Le nouveau barème sera communiqué avant le lancement de la saison. En outre, de nouvelles sanctions s'appliqueront aux clubs qui refusent de fournir des déclarations aux médias après les matchs. Chaque équipe devra assurer la présence de l'entraîneur (ou de son adjoint) et d'au moins trois joueurs.

Fin du huis clos généralisé et réforme des compétitions

Belhassan Bessamra a annoncé que les huis clos seront désormais remplacés par un système de zones dans les tribunes, afin de cibler les fauteurs de troubles sans priver l'ensemble des supporters.

Concernant la Ligue 1, trois clubs seront relégués en fin de saison. En Ligue 2, le découpage géographique est supprimé. Deux scénarios sont à l'étude pour la répartition des groupes : soit un classement basé sur les positions paires/impaires de la saison écoulée, soit un tirage au sort par niveaux. Les clubs seront consultés avant décision finale.

VAR, droits TV et finances des clubs : cap sur la transparence

Sur le plan technologique, Moez Mestiri a confirmé qu'un nouvel appel d'offres a été lancé pour la VAR, après l'annulation des précédents jugés imprécis. La Fédération souhaite éviter tout conflit d'intérêts avec les anciens fournisseurs et garantir l'intégrité du processus. Le déploiement est prévu à partir de la cinquième journée. Le coût global est estimé à 8 millions d'euros, cofinancé par la FIFA et la FTF.

Le partenariat avec la Télévision tunisienne a été reconduit : cinq matchs de la première journée seront diffusés sur Al-Wataniya 1 et 2. Un appel d'offres sera lancé prochainement pour la diffusion numérique, dans un cadre transparent et ouvert.

Wissem Letaief a par ailleurs assuré que la FTF contrôlera de plus près la gestion financière des clubs, notamment via un plafonnement des salaires. Des efforts sont en cours pour éviter les retards de début de saison.

Sur un autre plan, l'équipe nationale U23 sera renforcée par des joueurs évoluant en Tunisie et dans les championnats arabes. Deux matchs amicaux sont programmés les 6 et 9 septembre en Égypte, en préparation à la Coupe arabe prévue en décembre à Doha.