Afrique: La Tunisie, hub régional et international du tourisme de santé

AU moment où la saison touristique, en général, se passe sous les meilleurs auspices possibles allant jusqu'à connaître des chiffres records au niveau de l'affluence des visiteurs et des recettes enregistrées, il serait aussi adéquat d'évoquer un autre type de tourisme, en l'occurrence celui dit de santé.

En effet, le tourisme de santé, appelé aussi tourisme médical ou encore tourisme hospitalier, se trouve, selon les divers indicateurs, en plein essor grâce à l'affluence de plus en plus accrue des patients étrangers, venus des différents coins du monde afin de bénéficier des avantages présentés par le secteur grâce à des prestations de haute qualité.

On cite, à ce propos, les distinctions dans bon nombre de spécialités, plus précisément les maladies des yeux, les divers genres d'intervention chirurgicale, à savoir celles générale, esthétique, réfractive qui ont lieu dans des cliniques équipées de technologies de pointe.

Autrement dit, les patients bénéficient, à la fois, du haut niveau des spécialistes, de la qualité des soins et des coûts significativement inférieurs par rapport à ceux pratiqués en Europe ou en Amérique du Nord.

Or, sans s'endormir sur leurs lauriers, les départements concernés sont déterminés à passer à des paliers supérieurs suite à la tenue d'une réunion entre les représentants des ministères de la Santé, du Commerce, du Tourisme, de la Femme qui se sont penchés sur la recherche de solutions pratiques en vue de faciliter l'arrivée en Tunisie des patients étrangers.

Cette réunion a permis d'examiner, également, une sérieuse proposition pour la simplification des textes juridiques relatifs aux centres de soins pour les personnes âgées en provenance de l'étranger ou pour les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE).

Les raisons d'une pareille situation avantageuse sont de divers ordres dont la haute qualité des soins, la proximité géographique et les coûts des prestations, qualifiés d'abordables.

D'ailleurs, selon le North Africa Health, notre pays attire les patients internationaux à la recherche de soins hospitaliers et ambulatoires dont le chiffre dépasse, annuellement, les deux millions de patients dont la plupart viennent de Libye, d'Algérie, mais aussi de France et d'autres pays d'Europe.

Bref, le tourisme médical en Tunisie, offre toute une panoplie reconnue de soins de qualité, de coûts raisonnables et un cadre de séjour agréable, ce qui en fait une des destinations les plus prisées par les patients en provenance de l'étranger, notamment les pays voisins ainsi que de la région méditerranéenne et d'Europe occidentale.